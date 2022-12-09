"Если бы не это, напал бы на Украину раньше": Путин обиженно пожаловался, что его "обманывали"

Диктатор РФ рассказал, что был готов напасть на Украину еще раньше.

Путин заявил, что планировал вторгнуться в Украину еще раньше/ сайт Кремля, ГСЧС Украины

Российский диктатор Владимир Путин признался, что планировал осуществить вооруженное вторжение в Украину еще раньше, и объяснил, почему "отложил" это преступное решение.

Об этом директор РФ сказал во время пресс-конференции в Кыргызстане в пятницу, 9 декабря. Он рассказал, якобы "надеялся на Минские договоренности".

"Россия должна была раньше начинать "операцию" в Украине, но рассчитывала договориться в рамках "Минска-2", – сказал российский диктатор.

Он начал изображать из себя жертву, жалуясь на то, что, мол, Украина не захотела выполнять Минские договоренности. А потом еще и начал обвинять других участников процесса в том, что они якобы его обманули.

"Оказывается, никто эти Минские договоренности не собирался выполнять. Руководство Украины словами бывшего президента Порошенко тоже об этом сказало. Он подписывал, но не собирался выполнять. Я всё-таки рассчитывал, что остальные участники этого процесса были искренни с нами. Оказывается, они тоже нас обманывали", – обиженно пожаловался Путин.

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Напомним, во время этой пресс-конференции Путин сделал новое заявление о кровавой войне, развязанной против Украины. На фоне оглушительных провалов российских оккупантов в Украине хозяин Кремля попытался убедить в том, что война, которую он стыдливо называет "специальной военной операцией", якобы идет по плану.

Ранее посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк прокомментировала вероятность прекращения войны, развязанной РФ против Украины. По ее словам, президент РФ Владимир Путин может закончить развязанную им войну уже сегодня.

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