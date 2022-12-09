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"Путин может остановить войну сегодня": в США объяснили, чего ждут от России

9 декабря 2022, 13:21
Для США важна поддержка демократически избранного президента Украины, подчеркнула Бриджит Бринк.
Путин, Бринк
Бриджит Бринк считает, что Владимир Путин может закончить войну в Украине / Kremlin.ru, GettyImages

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк прокомментировала вероятность прекращения войны, развязанной РФ против Украины.

Как подчеркнула она в интервью Каналу 24, российские оккупанты могут закончить войну против Украины.

По словам посла США в Украине, президент РФ Владимир Путин может закончить развязанную им войну уже сегодня.

"Как и когда завершится война зависит от президента Зеленского. Президент Байден очень четко это подчеркнул. Если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это прямо сегодня. Он может остановиться, отвести свои войска и война закончится. Для нас очень важна поддержка вашего демократически избранного президента и право украинцев на защиту", - добавила Бринк.

Ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия оценил вероятность возобновления переговоров между Украиной и РФ.

При этом он назвал условия возобновления переговоров с РФ, озвученные президентом Владимиром Зеленским:

  • восстановление территориальной целостности Украины;
  • возмещение всех нанесенных ущербов;
  • наказание всех военных преступников;
  • действенные гарантии не повторения агрессии РФ.

Переговоры Украины с РФ

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.

РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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