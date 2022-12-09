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ВСУ перехватывают инициативу: аналитик рассказал, когда украинские защитники зайдут в Донецк

9 декабря 2022, 23:59
Андрей Коваленко убежден, что ВСУ пойдут в наступление на Донбассе, когда достаточно промерзнет земля.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ зайдут пойдут в наступление на Донбассе, когда промерзнет земля / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

ВСУ перехватывают инициативу практически на всех направлениях, но её недостаточно, чтобы наступать на Донецком направлении. Прогресс может стать заметным, как только земля достаточно промерзнет. Об этом в интервью Главреду рассказал боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко.

"Наступательные действия продолжаются – сейчас еще недостаточно промерзла земля, и пока что колесная техника и легкая броня еще не могут двигаться быстро. Фишка ВСУ – это способность к быстрым перемещениям и достаточно слаженной работе по быстрому заходу в тыл врага. Учитывая это, Данилов прав в том, что зима будет переломным моментом", - сказал аналитик.

Он убежден, что украинские военные подготовлены к зиме лучше, чем враг.

"У врага с этим будут проблемы. Собственно, у них уже есть проблемы с одеждой для мобилизованных – они получают шлемы и некоторую амуницию из Ирана, но с теплой одеждой у них уже возникают проблемы. Российская легкая промышленность не способна перекрыть это, поэтому они пытаются вытеснить из Беларуси все, что могут … Когда холодно, то концентрироваться на важныъ вещах для выживания на поле боя сложно", - добавил аналитик.

Коваленко акцентировал внимание, что угроза повторного наступления со стороны Сумской и Черниговской областей до сих пор остается. Российское командование подтянуло ближе к границе большую часть мобилизованных.

"На полигонах в Курской и Брянской областях их учат стрелять по украинским позициям и населенным пунктам из минометов, САУ работают, их аэроразведка там активна", - отметил Коваленко.

Он акцентировал внимание на том, что оккупанты хотят захватить Бахмут. Таким образом они пытаются обвалить Донецкий фронт, чтобы выйти на трассу в Славянск и отрезать Константиновку, чтобы продвигаться дальше.

"Но мы видим, что хоть и тяжело, но Бахмут держится. Дополнительные силы ВСУ там находятся, поэтому задача удержать город до сильных морозов, я думаю будет выполнена", - объяснил аналитик.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной в будущем году. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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