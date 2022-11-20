"Звучит, как мечта": Ермак сомневается, что война в Украине закончится к весне

Андрей Ермак напомнил об успехах ВСУ, но не стал прогнозировать сроки окончания войны / Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война России против Украины вряд ли закончится весной следующего года.

В частности, он прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова.

"Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины, – это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным", – сказал Ермак во время выступления на Международном форуме безопасности в Галифаксе.

По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

"Но это точно произойдет", – подчеркнул он.

Ермак напомнил о том, что Вооруженные силы Украины добились значительных успехов на поле боя. В частности, освободили Херсон и продвинулись на Харьковском направлении.

"Каждый день, ежеминутно мы делаем все возможное, чтобы наша общая с партнерами победа наступила как можно скорее", – добавил руководитель ОП.

Как сообщал Главред, издание Sky News процитировало заместителя министра обороны Украины, генерал-майора в отставке Владимира Гаврилова о том, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года.

Война в Украине и ситуация в России

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Владимир Путин не собирается заканчивать войну в Украине. Он попытается продлить военные операции и в 2023 году, чтобы удержать ранее оккупированные территории и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины.

Политтехнолог Михаил Шейтельман полагает, что Кремль уже ищет модели для выхода из войны против Украины. По его словам, Москва хочет провести тайный опрос относительно того, нужно ли России воевать с Украиной за Крым. Российские власти уже видят, что военный сценарий битвы за Крым становится реальностью.

Российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что военная победа Украины и свержение российского диктатора Владимира Путина прямо взаимосвязаны. В частности, взятие Херсона, вторжение украинских войск в Крым может создать предпосылки для государственного переворота в РФ.

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