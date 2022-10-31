Путин надеется на суровую зиму и продолжит войну в 2023 году - ISW

Путин не собирается заканчивать войну в Украине / Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин не собирается заканчивать войну в Украине. Он попытается продлить военные операции и в 2023 году, чтобы удержать ранее оккупированные территории и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины.

Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, российский диктатор вряд ли пойдет на эскалацию с использованием тактического ядерного оружия, за исключением внезапного краха российских военных, что позволит украинским силам совершать продвижение по всему театру военных действий.

"Также очень маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО", - считают в ISW.

По мнению специалистов, президент РФ будет продолжать намекать на возможность использования ядерного оружия и угрожать Альянсу. Таким образом, он будет пытаться остановить помощь, которую Запад будет оказывать Украине зимой.

"Этот прогноз базируется на двух оценках. Во-первых, Путин ставит условия для продолжения переброски плохо подготовленных российских войск непосредственно к боевым действиям в Украине в обозримом будущем, вместо того, чтобы приостановить операции по восстановлению эффективных военных сил", - отмечают аналитики.

Путин также надеется на суровую зиму, чтобы сломить волю Европы. Он верит, что "замерзшее" население стран ЕС будет давить на свои правительства, которые в итоге начнут принимать требования Москвы. Агрессор рассчитывает не только на прекращение поставок вооружения Украине, но и на снятие или ослабление санкций.

"Теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы", - объясняют эксперты.

В Институте изучения войны добавляют, что недавно завершенная частичная мобилизация в РФ убедительно говорит о том, что российский диктатор намерен воевать и в 2023 году.

Когда закончится война в Украине

29 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал вероятный сценарий окончания войны с РФ.

"Эта война закончится так же быстро и внезапно для многих, как и началась, но самая сложная часть пути еще впереди. Зима близко. Впереди нас ждет долгая и темная ночь. Но за ней точно наступит рассвет. Украинский рассвет", – сказал Подоляк.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин может не дожить до конца войны против Украины. Его окружение уже активно обсуждает, кто мог бы стать преемником диктатора. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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