УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин надеется на суровую зиму и продолжит войну в 2023 году - ISW

31 октября 2022, 06:47

Диктатор верит, что зимой "замерзшее" население стран ЕС будет давить на свои правительства, которые в итоге начнут принимать требования Москвы.

Путин
Путин не собирается заканчивать войну в Украине / Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин не собирается заканчивать войну в Украине. Он попытается продлить военные операции и в 2023 году, чтобы удержать ранее оккупированные территории и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины.

Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, российский диктатор вряд ли пойдет на эскалацию с использованием тактического ядерного оружия, за исключением внезапного краха российских военных, что позволит украинским силам совершать продвижение по всему театру военных действий.

"Также очень маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО", - считают в ISW.

По мнению специалистов, президент РФ будет продолжать намекать на возможность использования ядерного оружия и угрожать Альянсу. Таким образом, он будет пытаться остановить помощь, которую Запад будет оказывать Украине зимой.

"Этот прогноз базируется на двух оценках. Во-первых, Путин ставит условия для продолжения переброски плохо подготовленных российских войск непосредственно к боевым действиям в Украине в обозримом будущем, вместо того, чтобы приостановить операции по восстановлению эффективных военных сил", - отмечают аналитики.

Путин также надеется на суровую зиму, чтобы сломить волю Европы. Он верит, что "замерзшее" население стран ЕС будет давить на свои правительства, которые в итоге начнут принимать требования Москвы. Агрессор рассчитывает не только на прекращение поставок вооружения Украине, но и на снятие или ослабление санкций.

"Теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы", - объясняют эксперты.

В Институте изучения войны добавляют, что недавно завершенная частичная мобилизация в РФ убедительно говорит о том, что российский диктатор намерен воевать и в 2023 году.

Когда закончится война в Украине

29 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал вероятный сценарий окончания войны с РФ.

"Эта война закончится так же быстро и внезапно для многих, как и началась, но самая сложная часть пути еще впереди. Зима близко. Впереди нас ждет долгая и темная ночь. Но за ней точно наступит рассвет. Украинский рассвет", – сказал Подоляк.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин может не дожить до конца войны против Украины. Его окружение уже активно обсуждает, кто мог бы стать преемником диктатора. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Другие новости:

новости России санкции война в Украине Владимир Путин новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:12

ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов, 2 склада с боеприпасами, танк и "Акацию" врага

06:47

Путин надеется на суровую зиму и продолжит войну в 2023 году - ISWВидео

06:36

Что делать с Путиным: объяснение на примере грязной, наглой, вонючей крысымнение

06:16

Гороскоп на ноябрь 2022 для Стрельцов: названы самые удачные и прибыльные дниВидео

05:20

Украину накроет холодрыга: синоптики рассказали, когда и где ждать резкого похолоданияВидео

Реклама
04:13

"Наступает его конец": бывший посол Беларуси назвал самый большой страх ЛукашенкоВидео

03:20

Бомбезная закуска за 60 гривен: необыкновенный рецепт на Новый год 2023Видео

03:10

Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозыВидео

02:05

У Украины не будет потерь новых территорий: прогноз военного эксперта

01:31

Дьявольски красива: украинская звезда Викингов Кэтрин Винник показала фигуру в кожаном комбинезоне

00:51

Приметы на 31 октября: всего 1 традиция поможет обрести здоровье и деньги на весь годВидео

30 октября, воскресенье
23:52

Украину ожидает еще один резкий скачек цен на продукты: что подорожает больше всегоВидео

23:28

"Пшеница-убийца": Зеленский высмеял "причину" выхода России из "зерновой сделки"Видео

23:04

ВСУ пойдут вперед: эксперт спрогнозировал, какие города освободят на ХерсонщинеВидео

22:30

3 дня в неделе, когда голову категорически нельзя мыть: можно привлечь большие бедыВидео

22:28

Мощный залп артиллерии ВСУ обезглавил "элитную" танковую армию оккупантов РФВидео

22:12

"Худший месяц в этом году": астролог Росс рассказал, когда в ноябре лучше никуда не ездитьВидео

21:57

"Цепные псы" Путина "мочат" генералов: экс-полковник ФСБ рассказал о чистках в РФВидео

21:52

"Многие дома без света целый день": в Киеве вводят жесткие графики отключения электроэнергииВидео

21:39

Гороскоп на ноябрь 2022 для Весов: неожиданность, прибыль и любовный треугольникВидео

Реклама
21:27

Голос країни-12 - 9 выпуск: итоги второй части Вокальных боевВидео

21:22

Зерновой шантаж: РФ заблокировала в "морском коридоре" более 200 судовВидео

20:58

Данилов набросился на Россию и резко отреагировал на новую причину выхода из "зерновой сделки"Видео

20:55

"Прилеты" у Антоновского моста: в захваченном РФ Херсоне прогремели мощные взрывыВидео

20:37

Гороскоп на ноябрь 2022 для Дев: начинается период неожиданных событий и переменВидео

20:23

"Бавовна" в России: после "прилета" под Белгородом резко пропал светВидео

20:10

Приметы на 1 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не испортить всю жизньВидео

20:05

Дженнифер Лопес показала, какой ее в спальне видит Бен Аффлек

19:59

Новая волна мобилизации: в ВСУ назвали главное условие усиления призыва в УкраинеВидео

19:55

Перестанут работать: почему деньги категорически нельзя хранить в спальне

19:29

Андрей Шевченко показал редкое фото повзрослевшего красавца-сына

19:27

Атака на базу ЧФ: в Севастополе могли уничтожить 9 кораблей РФ - капитан 1 рангаВидео

19:12

Готовы ли россияне отдать жизнь за Крыммнение

19:07

"Эвакуация" оккупантов с Херсонщины: армия РФ хочет забрать артустановки с правого берега - ГенштабВидео

18:55

В Турции "научат" Bayraktar сбивать ракетами "воздух-воздух" иранские дроны-камикадзеВидео

18:34

Зеленский провел важнейшее заседание Ставки: подробностиВидео

18:30

Удар с "зернового" судна: у Шойгу сочинили новый фейк об атаке на корабли РФВидео

18:13

Лучше Черной мамбы: 16-летняя дочь Ольги Фреймут едва втиснула пышные формы в облегающий комбинезон

18:10

Устроила "пожар" фанатам: знаменитая украинская спортсменка показала сочные губы и пышный бюстВидео

17:59

ВСУ пошли вперед в Бахмуте: прорвали оборону оккупантов и заняли новые позицииВидео

Реклама
17:40

Пытаются захватить уже 8 месяцев: Буданов рассказал, почему Россия не может отстать от БахмутаВидео

17:32

"Диверсионная операция": эксперт выдвинул неожиданную версию взрывов в СевастополеВидео

17:23

Юрий Романенко. Запад решился быстрее добить РоссиюВидеоблоги

17:11

"Предателя настигла карма": ВСУ ликвидировали оккупанта из Макеевки, который воевал с 2014 годаВидео

16:59

У Зеленского рассказали, как положить конец правлению ПутинаВидео

16:51

Ноябрь будет адским: из каких 2 городов Украины стоит уехать, чтобы не попасть под месиво оккупантовВидео

16:18

Белый волк уходит: Генри Кавилл больше не будет играть в сериале Ведьмак - ему нашли замену

16:15

Атака морских беспилотников на корабли РФ в Севастополе: эксперт раскрыл деталиВидео

16:06

"Кровь детей должна поставить точку": Украина призвала Запад передать замороженные российские активыВидео

16:06

Меган Фокс повторила соблазнительный образ Памелы Андерсон из 1990-х

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрь
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиМодные прическиОкрашивание волосМодный маникюр
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять