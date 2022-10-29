"Война закончится внезапно": у Зеленского дали прогноз и раскрыли неожиданный сценарий

Михаил Подоляк рассказал о сроках звершения войны / УНИАН/Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал вероятный сценарий окончания войны с РФ.

"Впереди нас ждет долгий и сложный путь, но дорога всегда выстраивается для идущего", - написал он в Telegram.

При этом советник главы ОП не исключил, что вскоре ВСУ смогут получить американские Abrams и немецкие Leopard, а также истребители F-16 и ракеты ATACMS.

"Эта война закончится так же быстро и внезапно для многих, как и началась, но самая сложная часть пути еще впереди. Зима близко. Впереди нас ждет долгая и темная ночь. Но за ней точно наступит рассвет. Украинский рассвет", – добавил Подоляк.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что президент страны-агрессора России Владимир Путин может не дожить до конца войны против Украины.

Его окружение уже активно обсуждает, кто мог бы стать преемником диктатора.

"Вряд ли он (Путин – ред.) это переживет. И сейчас в России идут активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", – говорит Буданов.

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