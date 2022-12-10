"Называйте вещи своими именами": Кулеба жестко наехал на Папу Римского

Министр иностранных дел Украины призвал Ватикан возложить ответственность за войну на Россию.

Кулеба жестко "наехал" на Папу Римского / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Папе Римскому Франциску нужно начать "называть вещи своими именами", а не искать виноватого в продолжении войны в лице президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью иностранным журналистам.

Он призвал Ватикан "возложить ответственность на Россию".

"Не пытайтесь использовать следующий аргумент: "Я пытаюсь решить эту проблему, поэтому я не могу называть вещи своими именами, я должен быть нейтрален в своих публичных комментариях, иначе это отпугивает россиян. Это то, что мы не принимаем", - сказал Кулеба.

Министр объяснил, что Папа Римский делает вид, что он занимает позицию нейтралитета и пытается доказать, что якобы обе стороны несут часть ответственности за продолжение войны в Украине. Кулеба считает неправильным то, что Франциск призывает Зеленского быть открытым к "серьезным предложениям мира", намекая, что он якобы не хочет садиться за стол переговоров с Путиным.

"Когда вы говорите: "Я призываю президента Путина прекратить войну" - это вполне логично, потому что президент Путин начал войну и это то, что вы приказываете ему делать. Но, призывая Зеленского быть открытым к серьезным мирным переговорам, Папа создает впечатление, что украинский президент не открыт к мирным предложениям и что его нужно призывать быть открытым к ним, что просто не соответствует действительности", - сказал Кулеба.

Переговоры России и Украины

8 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил за переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался, несмотря на "глубокие разногласия".

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

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