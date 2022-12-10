glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Называйте вещи своими именами": Кулеба жестко наехал на Папу Римского

10 декабря 2022, 22:50
Министр иностранных дел Украины призвал Ватикан возложить ответственность за войну на Россию.
Кулеба, Папа Римский Франциск
Кулеба жестко "наехал" на Папу Римского / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Папе Римскому Франциску нужно начать "называть вещи своими именами", а не искать виноватого в продолжении войны в лице президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью иностранным журналистам.

Он призвал Ватикан "возложить ответственность на Россию".

"Не пытайтесь использовать следующий аргумент: "Я пытаюсь решить эту проблему, поэтому я не могу называть вещи своими именами, я должен быть нейтрален в своих публичных комментариях, иначе это отпугивает россиян. Это то, что мы не принимаем", - сказал Кулеба.

Министр объяснил, что Папа Римский делает вид, что он занимает позицию нейтралитета и пытается доказать, что якобы обе стороны несут часть ответственности за продолжение войны в Украине. Кулеба считает неправильным то, что Франциск призывает Зеленского быть открытым к "серьезным предложениям мира", намекая, что он якобы не хочет садиться за стол переговоров с Путиным.

"Когда вы говорите: "Я призываю президента Путина прекратить войну" - это вполне логично, потому что президент Путин начал войну и это то, что вы приказываете ему делать. Но, призывая Зеленского быть открытым к серьезным мирным переговорам, Папа создает впечатление, что украинский президент не открыт к мирным предложениям и что его нужно призывать быть открытым к ним, что просто не соответствует действительности", - сказал Кулеба.

Переговоры России и Украины

8 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил за переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался, несмотря на "глубокие разногласия".

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

Другие новости:

война в Украине Папа Римский Владимир Путин вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:02

Будет блестеть как новая: два секретных продукта, которыми хозяйки с легкостью отмывают ванну

23:00

"Услышал голос свыше и пошел на войну": ВСУ ликвидировали оккупанта-учителя православной гимназииВидео

22:50

"Называйте вещи своими именами": Кулеба жестко наехал на Папу РимскогоВидео

22:34

"Будьте счастливы": Лорак шокировала выходом на сцену в Москве и устроила пляски с россиянамиВидео

22:25

Путин и Лавров ведут себя как победители: Эйдман назвал причинуВидео

Реклама
22:15

"Есть четкие анализы разведки": Подоляк заявил, что война в Украине закончится в следующем годуВидео

22:00

Уплетут за обе щеки: какие специи и пряности добавить в суп, чтобы он имел бомбический вкусВидео

21:46

Неадекватный Путин "быкует" и требует, чтобы Украина выплатила компенсации Донбассу – социологВидео

21:24

Чтобы в туалете всегда было чисто: 2 важных правила ухода за ершиком

21:05

"Враг изменил тактику": в ВСУ рассказали, могут ли оккупанты окружить БахмутВидео

20:35

Приметы на 12 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды не случилосьВидео

20:08

Несмотря на вето Венгрии: Совет ЕС согласовал помощь Украине в размере €18 млрдВидео

19:53

Ядерный шантаж Путина: российский социолог назвал главную цель КремляВидео

19:34

"Он просто хочет силой захватить часть Украины": Шольц заявил, что Путин не готов к уступкамВидео

19:21

Мощный удар ВСУ на Запорожье: уничтожены и ранены сотни оккупантов РФВидео

19:11

Кремль уповает на "оружие возмездия" точно так же, как когда-то Гитлермнение

19:10

Плевать на зверское уничтожение украинцев: Лиза Ющенко наводит красоту в Москве

19:05

"Предала Бога": Кулеба резко прошелся по Русской православной церквиВидео

18:51

Угроза пусков с Каспия: появился прогноз сроков новой массированной ракетной атаки РФВидео

18:45

Проиграет, но с "трона" не слезет: Путин не объявит народную войну, ведь не сможет ее возглавить – ЭйдманВидео

Реклама
18:21

"Мы способны на все": Данилов предупредил о жестком ответе на ракетный террор РФВидео

18:16

"Совсем исхудала": Галкин показал еще более стройную Пугачеву в кожаных шортах

17:58

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: эксперт спрогнозировал направление и срокиВидео

17:24

"Понимаю, что выстоим. Уже выстояли": Монатик дал концерт и показал фото разрушений в ХарьковеВидео

17:17

ВСУ уничтожили полковника РФ – начальника штаба военной базы оккупантовВидео

16:59

"Холостяк" Топольский рассказал, сколько зарабатывает и сколько тратит в месяцВидео

16:59

Благодарю за все и за себя хорошенькую: Повалий поздравила себя с днём рождения и забыла, сколько ей лет

16:49

"Частичная" мобилизация пошла не по плану: в РФ 12-летнему школьнику пришла повестка в военкоматВидео

16:44

В ФРГ поставили на место Макрона: РФ имела гарантии безопасности и сама отказалась от нихВидео

15:59

"Есть погибшие и раненые": в Крыму сгорела казарма с мобилизованными на войну в УкраинуВидео

15:27

Самостоятельный выбор возраста выхода на пенсию: в Пенсионном пояснили, как это работаетВидео

15:22

"Ось зла": у Зеленского рассказали об опасности сотрудничества РФ и ИранаВидео

15:16

"Мир в обмен на территории исключен": война в Украине должна завершиться поражением Путина - ДжонсонВидео

15:00

Горели и взрывались два часа: на Запорожье ВСУ уничтожили ЗРК С-300 вместе с оккупантамиВидео

14:39

Зверев стал похож на бульдога: полностью изуродовал лицо

14:36

Блэкаут в Одессе: отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры

14:36

Сколько нужно держать градусник: как правильно пользоваться термометромВидео

14:22

Новые цели для ударов: журналисты показали военные объекты оккупантов в КрымуФотоВидео

14:13

Эйдман рассказал, опасен ли для Украины план Путина по срыву поставок ВСУ западного оружияВидео

14:06

Как избавиться от неприятного запаха из пылесоса: 7 простых способов, чтобы забыть о проблеме навсегда

Реклама
14:04

Приехал убивать земляков: ВСУ ликвидировали экс-депутата облдумы из Саратова родом из-под КиеваВидео

13:46

"Я по-прежнему у руля": СМИ выяснили, зачем Путин вылез из бункера и часто выходит на публикуВидео

13:38

Достанет до Москвы: в Укроборонпроме рассказали об испытании ударного дрона-камикадзеВидео

13:23

Жана-Клода Ван Дамма неожиданно "засекли" с визитом на Закарпатье

13:03

"Мощное доказательство, что все идет по назначению": Кислица ответил на истерику РФ по западному оружиюВидео

12:49

Догнала карма за разбитый герб Украины: ВСУ уничтожили коллаборанта - "звезду" росТВВидео

12:45

У Германии нет систем Patriot, которые она могла бы передать Украине – МИД ФРГ

12:38

Гороскоп Таро для Скорпионов на 2023 год: изобилие и большие переменыВидео

12:14

"Борода" долетался: ВСУ уничтожили майора РФ - путинского пилота-асаВидео

12:06

"Они себе копали могилу, их расстреляли": вагнеровец рассказал о казнях наемников за отказ воеватьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять