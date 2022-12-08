"Важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался": Шольц снова выступил за переговоры с Путиным

Путин должен остановить войну, но после этого он готов говорить с Москвой о контроле над вооружениями в Европе, ведь это предлагали и до войны, заявил Шольц.

Олаф Шольц / ​ Олаф Шольц считает важным продолжение диалога с Кремлем

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что риск применения Россией ядерного оружия в войне против Украины снизился. Это произошло в ответ на международное давление в отношении страны-агрессора.

"Война продолжается с неизменной жестокостью, хотя на данный момент кое-что изменилось. Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. Это реакция на то, что международное сообщество обозначило красную линию", – цитирует Шольца Reuters.

Канцлер Германии в очередной раз выступил за переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался, несмотря на "глубокие разногласия".

Шольц добавил, что Путин должен остановить войну, но после этого он готов говорить с Москвой о контроле над вооружениями в Европе, ведь это предлагали и до войны.

Прокомментировал канцлер Германии и критику относительно того, что помощь Украине была слишком сдержанной. Шольц заявил, что после США Берлин является одним из крупнейших сторонников Киева, включая поставки оружия.

"Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить прямую войну между Россией и НАТО", – сказал он.

Отметим, Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства на следующих выборах в бундестаг, которые должны пройти в 2025 году. Шольц также пообещал продолжить поддержку Украины.

Ядерный шантаж РФ

7 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что угроза применения ядерного оружия нарастает, но при этом пообещал, что Россия "ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первой".

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс прокомментировал очередные ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина и его заявления о рисках атомной войны. По его словам, такие заявления являются " пустыми и безответственными разговорами".

В ноябре глава правительства КНР Ли Кэцян также назвал безответственными угрозы применения ядерного оружия и, тем самым, дал понять, что Пекин недоволен подобной риторикой со стороны своего партнера России. При этом Кецян подробно высказался о политике Китая в отношении Украины, а в своей речи также сделал четкий акцент на суверенитете.

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