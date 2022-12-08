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"Пустые разговоры абсолютно безответственны": в США отреагировали на ядерные угрозы Путина

8 декабря 2022, 08:37
Ядерные державы во всем мире, включая Китай, Индию, США и РФ, со времен холодной войны гарантировали: ядерную войну нельзя вести и выиграть, напомнил Нед Прайс.
Нед Прайс
Нед Прайс назвал заявления Путина о ядерном оружии "пустыми разговорами" / Reuters

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс прокомментировал очередные ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина и его заявления о рисках атомной войны. По его словам, такие заявления являются "безответственными".

"Мы считаем, что любые пустые разговоры абсолютно безответственны. Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", - сказал Прайс, передает Голос Америки.

Он напомнил, что ядерные державы со времен холодной войны, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и саму Россию, всегда гарантировали, что "ядерная война — это то, что никогда нельзя вести и что ее нельзя выиграть".

"Мы считаем, что любая другая риторика, будь то бряцание ядерным оружием или даже угроза применения тактического ядерного оружия, является безответственной. Это опасно и противоречит духу этого заявления, которое лежало в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны", - добавил Прайс.

Отметим, 7 декабря Путин заявил, что угроза применения ядерного оружия нарастает, но при этом пообещал, что Россия "ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первой".

Ядерный шантаж РФ

Хозяин Кремля Владимир Путин часто угрожал Украине применением ядерного оружия. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна прекратить шантаж ядерным оружием. Украинский гарант отметил, что окружение главы Кремля Владимира Путина - "щенки", которые после 50 г водки кричит о применении такого оружия. Это абсолютно неприемлемо. Зеленский подчеркнул, что Европе следует показать силу, а Путин должен почувствовать страх за свою власть в Москве.

По словам бывшего министра обороны США и директора ЦРУ Леона Панетты, в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

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