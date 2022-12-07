"Будем поддерживать столько, сколько надо": в США уточнили, поддержат ли полное освобождение Украины

США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но только украинцам решать, когда остановиться, заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

В Госдепе прокомментировали резонансное заявление госсекретаря Блинкена / коллаж фото УНИАН

Своим вчерашним нашумевшим заявлением госсекретарь Энтони Блинкен "отвечал на вопрос о контурах поля боя прямо сейчас". Об этом спикер Госдепартамента Нед Прайс сказал на брифинге, комментируя реплику из зала − означают ли сделанное накануне заявление главы дипломатии США тот факт, что Вашингтон якобы не поддержит освобождение украинскими войсками территорий, оккупированных РФ до 2022 года (Крыма и Донбасса).

Говоря о будущей деоккупации этих регионов, Прайс неоднократно подчеркнул − "это вопросы к правительству Украины, как к демократически избранным представителям украинского народа".

Как выразился американский дипломат, "в конечном итоге украинцы должны будут решить, каковы их цели", и добавил, что США "предоставили Украине именно то, что ей нужно в данный момент, чтобы сражаться против оккупантов". Он дважды уточнял: сейчас основная битва идет на востоке и юге, и "в конечном счете, контуры этого поля битвы в будущем будут вопросом для украинского правительства".

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько надо. Столько, сколько потребуется, чтобы Украина восстановила свой суверенитет, свою независимость, свою территориальную целостность. Но точная динамика этого будет зависеть от украинского народа", – подытожил Прайс.

Резонансное заявление Энтони Блинкена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 декабря говорил - помощь Соединенных Штатов Америки Украине направлена на возвращение территорий, захваченных РФ после 24 февраля.

"Мы сфокусированы на том, что мы уже делаем: удостовериться, что у Украины есть средства, чтобы защитить себя, чтобы она могла отбить российскую агрессию, вернуть территории, которые были отобраны после 24 февраля", - сказал он.

До того секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что армия Украины собирается освобождать территории. После освобождения Херсона никакой заморозки войны не будет. Все задачи будут выполнены, однако украинским войскам потребуется время.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что война, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, должна закончиться не только освобождением украинских территорий. Украина имеет главные цели в этой войне.

Он назвал семь целей Украины, среди которых выход на границы 1991 года и освобождение пленных. Кроме того, власти хотят добиться полной изоляции России с помощью жестких санкций. Они также приведут к разрушению экономики РФ.

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