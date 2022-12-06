США помогут Украине вернуть захваченные после 24 февраля территории – Блинкен

Украина должна иметь возможность себя защитить, уверен госсекретарь США.

Энтони Блинкен рассказал о помощи США в освобождении захваченных территорий Украины / Reuters, Генштаб ВСУ

Помощь Соединенных Штатов Америки Украине направлена на возвращение территорий, захваченных РФ после 24 февраля, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы сфокусированы на том, что мы уже делаем: удостовериться, что у Украины есть средства, чтобы защитить себя, чтобы она могла отбить российскую агрессию, вернуть территории, которые были отобраны после 24 февраля", - подчеркнул он во время выступления на пресс-конференции WSJ CEO Summit.

Вместе с тем госсекретарь США отметил, что США также продолжают поддерживать Украину в гуманитарном и экономическом планах.

Чем должна закончиться война с РФ: позиция Украины

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что армия Украины собирается освобождать территории. После освобождения Херсона никакой заморозки войны не будет. Все задачи будут выполнены, однако украинским войскам потребуется время.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что война, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, должна закончиться не только освобождением украинских территорий. Украина имеет главные цели в этой войне.

Он назвал семь целей Украины, среди которых выход на границы 1991 года и освобождение пленных. Кроме того, власти хотят добиться полной изоляции России с помощью жестких санкций. Они также приведут к разрушению экономики РФ.

Читайте еще: