Единственный шанс для России сохраниться - провести перезагрузку элит, - Подоляк / Офис президента Украины, сайт Кремля

Глава страны-агрессора России Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что в мировых столицах уже пришли к выводу, согласно которому с Путиным говорить не о чем. Собственной политической перспективы в России у него уже нет.

"Реальность, которую уже осознают в ключевых столицах, но еще не признали в Москве: Путин не может быть субъектом диалога с миром, потому что у него нет собственной политической перспективы в самой России", - сказал Подоляк.

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что единственный шанс для России сохранять свое государство – провести перезагрузку элит, чтобы "списать чужие ошибки".

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявил, что Украина не собирается вести переговоры с Россией.

Причина – нежелание Москвы вести реальный диалог с Киевом. Поэтому Украина будет продолжать освобождать захваченные территории военным путем.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что армия Украины будет продолжать контрнаступление и зимой.

Нельзя допустить, чтобы западный мир устал от войны, а Россия этим воспользовалась и начала продвигать свой тезис о так называемых "переговорах" на своих условиях.

Кремлевский рупор Дмитрий Песков обвинил Украину в якобы "нежелании вести переговоры с Россией". О том, что Москва прикрывается переговорами для перегруппировки, он так и не сказал.

Смотрите видео ТСН - Европа призывает Китай повлиять на Россию

Другие новости: