Песков отверг возможность проведения переговоров между Украиной и РФ/ Reuters

В Кремле уже передумали вести переговоры с Украиной, там отвергают такую возможность.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого цитирует российский Интерфакс. Он сказал, якобы переговорам мешает "украинская позиция".

"Действительно, пока никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. "Специальная военная операция продолжается", – сказал Песков.

Он отметил, якобы для мирных переговоров нужна "политическая воля Украины". При этом он напомнил, что Украине якобы "хорошо известны требования России".

Возможность переговоров Украины и РФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что допускает возможность проведение переговоров Москвы с западными странами. Кремлевский чиновник надеется, что Запад заставит Украину сесть за стол переговоров с РФ.

На такие заявления Кремля уже отреагировали в США. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале переговоров с Россией. США не могут надавить на Украину для того, чтобы она начала переговоры.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что переговоры с Россией не помогут завершить войну, а могут только приостановить ее, ведь российский диктатор Владимир Путин всегда будет желать захватить украинские территории. Путин не успокоится, пока не завоюет Киев.

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