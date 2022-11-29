"Иначе Украина не сможет победить": Кулеба заявил, что странам НАТО стоит увеличить производство оружия

Кулеба заявил, что странам НАТО стоит увеличить производство оружия/ Reuters, 93-я омбре Холодный Яр

Странам-членам НАТО стоит нарастить производство оружия. Ведь если они не смогут помогать Украине оружием, наше государство не сможет так легко победить страну-агрессора РФ в войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Politico. Он подчеркнул, что пока мы боремся в сегодняшних битвах, стоит думать и о том, как будем бороться и завтрашних.

Поэтому, по словам главы украинского МИД, странам НАТО стоит уже сейчас начать производство необходимого вооружения. Если эти государства не смогут нам помогать оружием, то победить Россию на поле боя будет трудно, тогда "мы не сможем победить – вот и всё", сказал Кулеба.

"В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я произнес три слова: оружие, оружие и еще раз оружие. На этот раз, пока эта просьба остается абсолютно острой, я уточню ее, сказав, что нам нужны ПВО, танки и производственные линии", – подчеркнул украинский министр иностранных дел.

Напомним, 29-30 ноября в Бухаресте в Румынии состоится встреча министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что две трети стран-членов НАТО больше не смогут давать Украине оружие для защиты от страны-агрессора России, ведь исчерпали свои ресурсы. Остальные 10 стран еще могут передавать оружие. Среди них, в частности, Италия, Германия, Франция и Нидерланды.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страна-агрессор Россия продолжит свои попытки разрушить инфраструктуру Украины накануне зимы. Таким образом российский диктатор хочет использовать зиму как оружие против украинцев. Поэтому Украина и ее союзники должны быть готовы к таким попыткам РФ.

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