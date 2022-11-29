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"Наши войска готовы, ракеты заряжены": в ВСУ прокомментировали ожидание массированной ракетной атаки РФ

29 ноября 2022, 10:53

В Воздушных силах отметили, что они готовы противодействовать российской ракетной атаке.

Ракетный удар, Юрий Игнат
В ВСУ прокомментировали ожидание массированной ракетной атаки РФ/ Telegram Кирилл Тимошенко, Командование ВСУ

В Воздушных силах Украины ВСУ призвали украинцев сохранять спокойствие на фоне угрозы нового массированного ракетного удара со стороны РФ. Защитники Украины находятся наготове, чтобы дать отпор захватчикам.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во вторник, 29 ноября, в эфире телемарафона. Он призвал украинцев не паниковать, а реагировать на сигнал воздушной тревоги и соблюдать все меры безопасности.

По его словам, украинцы "должны воспринимать войну такой, какая она есть, без преувеличений и преуменьшений".

Игнат отметил, что мы уже пережили самое страшное в феврале-марте этого года – тогда каждый день нам на головы летели сотни ракет, летала российская авиация.

"Разве можно нас испугать еще чем-то? Происходит терроризм – где-то больше применяют ракет, где-то меньше...", – сказал он.

Спикер отметил, что украинские военные готовы противостоять ракетному удару российских оккупантов.

"Наши войска готовы, ракеты заряжены, будем реагировать, сбивать, как всегда делаем. Безусловно, и гражданам нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и реагировать на то, что говорят органы власти, которые просят всё-таки соблюдать те меры безопасности, которые существуют на сегодня для нашей страны", – сказал он.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Напомним, украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара со стороны РФ и призвали не игнорировать воздушную тревогу. На то, что страна-агрессор Россия может готовиться к новой атаке на Украину, указывает тот факт, что она вывела в Черное море корабль с ракетами. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские оккупанты, вероятно, готовятся нанести новый массированный ракетный удар по Украине на этой неделе. Такие действия, вероятнее всего, будут направлены на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его.

Сообщалось, что во вторник, 29 ноября, Украина, вероятно, накроет новая волна ракетных атак со стороны страны-террориста России. Об этом написал в Telegram боец ВСУ, основатель организации "С14" Евгений Карась. По его словам, вероятность того, что Россия снова атакует ракетами, составляет 90% "по многим признакам и перехватами".

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