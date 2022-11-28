"Вероятность - 90%": украинцев предупредили о новом масштабном ракетном ударе 29 ноября

Ракетный удар, Евгений Карась / pixabay, Апостроф

Во вторник, 29 ноября, Украину, вероятно, накроет новая волна ракетных атак со стороны страны-террориста России.

Об этом написал в Telegram боец ВСУ, основатель организации "С14" Евгений Карась.

По его словам, вероятность того, что Россия вновь атакует ракетами, составляет 90% "по многим признакам и перехватам".

"Хотят попробовать "большой-большой" .Ну где большая беда – там и скорее ее конец. Не могу судить, сколько нам осталось терпеть. Но учитывая цифры остатка ракет, я так понимаю, еще пять крупных обстрелов и будет в РФ катастрофа. Но это растянется на два-три месяца", - заявил Карась.

Евгений Карась / скриншот

Опасность нового ракетного удара РФ

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Ранее политический аналитик и экс-нардеп Тарас Чорновил заявил, что удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре Украины – это геноцид, и международное сообщество должно было отреагировать на это. Однако на Западе боятся, что Россия начнет бить ракетами по странам Североатлантического альянса.

Напомним, украинцев призвали заблаговременно подготовиться к обстрелам и рассказали о 8 шагах, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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