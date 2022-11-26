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РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: эксперт спрогнозировал сроки

26 ноября 2022, 18:07

Запуск минимум 50 ракет позволяет РФ осуществлять прорыв ПВО Украины, подчеркнул Александр Коваленко.

Ту-95, Россия, крылатая ракета, бомбардировщик
РФ готовит новые удары по Украине / vpk.name

На накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Это время необходимо для снятия ракет с хранения, обслуживания, логистики, а также производства новых ракет, пояснил он в эфире Сurrenttime.

Эксперт убежден в том, что в авиационных ракетах типа Х-101 российские оккупанты видят перспективу наиболее эффективного прорыва ПВО.

Вместе с тем он пояснил, что для прорыва ПВО Украины РФ применяет комбинированные удары, для чего предварительно накапливается большое количество ракетного вооружения.

"Я так понимаю, что в ближайшее время все усилия России будут направлены на то, чтобы заниматься восстановлением ракет Х-101 и Х-555, находящихся на складах и центрах сбережения, даже тех, которые непригодны к использованию по нормативам, поскольку не все эти ракеты находились в удовлетворительном состоянии на хранении. И, конечно же, будут прилагать усилия на производство, получая соответствующие комплектующие иностранного производства", — говорит собеседник.

Военный эксперт уточнил, в чем заключается тактика РФ - чем больше количество используемого ракетного вооружения, тем больше вероятность прорыва ракетами ПВО и поражения цели: "Среднестатистически они могут себе позволить каждые две недели налет и обстрел. Среднестатистически – это не ровно две недели, а две недели и плюс-минус два-пять дней".

По его расчётам, запуск минимум 50 ракет позволяет РФ осуществлять прорыв ПВО Украины.

"Будем считать, что 600-700 ракет, предназначенных для ударов по критической инфраструктуре Украины, у России есть. Если Россия тратит до ста ракет в массированных ударах, значит, нынешнего запаса хватит на пять-шесть, может быть, семь таких массированных атак", — добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ракетный террор РФ

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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Александр Коваленко война России и Украины ракетный удар
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