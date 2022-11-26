РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: эксперт спрогнозировал сроки

Запуск минимум 50 ракет позволяет РФ осуществлять прорыв ПВО Украины, подчеркнул Александр Коваленко.
На накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели, заявил военный эксперт Александр Коваленко.
Это время необходимо для снятия ракет с хранения, обслуживания, логистики, а также производства новых ракет, пояснил он в эфире Сurrenttime.
Эксперт убежден в том, что в авиационных ракетах типа Х-101 российские оккупанты видят перспективу наиболее эффективного прорыва ПВО.
Вместе с тем он пояснил, что для прорыва ПВО Украины РФ применяет комбинированные удары, для чего предварительно накапливается большое количество ракетного вооружения.
"Я так понимаю, что в ближайшее время все усилия России будут направлены на то, чтобы заниматься восстановлением ракет Х-101 и Х-555, находящихся на складах и центрах сбережения, даже тех, которые непригодны к использованию по нормативам, поскольку не все эти ракеты находились в удовлетворительном состоянии на хранении. И, конечно же, будут прилагать усилия на производство, получая соответствующие комплектующие иностранного производства", — говорит собеседник.
Военный эксперт уточнил, в чем заключается тактика РФ - чем больше количество используемого ракетного вооружения, тем больше вероятность прорыва ракетами ПВО и поражения цели: "Среднестатистически они могут себе позволить каждые две недели налет и обстрел. Среднестатистически – это не ровно две недели, а две недели и плюс-минус два-пять дней".
По его расчётам, запуск минимум 50 ракет позволяет РФ осуществлять прорыв ПВО Украины.
"Будем считать, что 600-700 ракет, предназначенных для ударов по критической инфраструктуре Украины, у России есть. Если Россия тратит до ста ракет в массированных ударах, значит, нынешнего запаса хватит на пять-шесть, может быть, семь таких массированных атак", — добавил Коваленко.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Ракетный террор РФ
Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.
Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.
Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.
Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.
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