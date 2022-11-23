Ракетный удар РФ: в Киеве погибли три человека, еще шестеро - ранены

В Киеве в результате прилёта есть разрушения гражданской инфраструктуры.
В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.
Об этом сообщает Киевская военная администрация в Telegram.
Кроме того, в Киеве в результате прилёта есть разрушения гражданской инфраструктуры.
В Киеве прогремели мощные взрывы
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице. Над городом поднимается дым.
Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны (ISW) допускали, что армия РФ сможет в ближайшее время снова атаковать украинскую критическую инфраструктуру, несмотря на истощение ракетного потенциала.
В ночь на 23 ноября российские оккупанты ракетами ударили по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области. В результате обстрела погиб младенец, его мама выжила.
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