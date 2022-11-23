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Ракетный удар РФ: в Киеве погибли три человека, еще шестеро - ранены

23 ноября 2022, 15:22

В Киеве в результате прилёта есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Ракетный удар РФ: в Киеве погибли три человека, еще шестеро - ранены
РФ нанесла ракетный удар по Киеву / ГУ Нацполиции

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Об этом сообщает Киевская военная администрация в Telegram.

Кроме того, в Киеве в результате прилёта есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Ракетный удар РФ: в Киеве погибли три человека, еще шестеро - ранены

В Киеве прогремели мощные взрывы

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице. Над городом поднимается дым.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны (ISW) допускали, что армия РФ сможет в ближайшее время снова атаковать украинскую критическую инфраструктуру, несмотря на истощение ракетного потенциала.

В ночь на 23 ноября российские оккупанты ракетами ударили по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области. В результате обстрела погиб младенец, его мама выжила.

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