УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Массовый обстрел может быть в любую минуту": украинцам назвали 8 основных шагов для подготовки

27 ноября 2022, 09:48

Оккупанты из-за поражений на фронте могут осуществить массовые обстрелы практически в любое время.

Свет, отключения света, электроэнергия, свеча, лампочка
Украинцам назвали 8 основных шагов для подготовки к возможному массовому обстрелу со стороны РФ/ ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

Российские захватчики из-за поражений, которые они терпят на фронте, могут снова атаковать объекты инфраструктуры Украины. Ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним.

Украинцев призвали заблаговременно подготовиться к обстрелам. Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий опубликовал список шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

Неизвестно, по чему именно могут ударить оккупанты. Поэтому украинцам стоит быть готовыми к тому, что снова на неопределенное время могут исчезнуть свет, вода и связь. Первоочередной задачей Малецкий называет создание запаса воды и продуктов питания и подготовку аптечки.

Как подготовиться к обстрелам со стороны РФ

1. Сделать запас воды

Отмечается, что чем больше воды будет в запасе, тем лучше. Ею можно наполнить все возможные емкости (ведра, пластиковые бутылки, бочки).

2. Зарядить все устройства

Все гаджеты и другие устройства на аккумуляторах должны быть заряжены полностью. Для запаса электроэнергии лучше иметь павербанк. Если у вас фонарики на аккумуляторах, также не забывайте их вовремя заряжать.

3. Купить радиоприемник на батарейках

Если мобильная связь и доступ к интернету исчезнет полностью, такой радиоприемник позволит узнавать важную информацию, которую будут передавать радиостанции.

4. Сделать запас еды длительного хранения

Лучше запастись крупами, консервами, овощами, подсолнечным маслом и другими продуктами, которые могут долго храниться. Здесь важно обращать внимание именно на те продукты, которые хранятся без холодильника и имеют большой срок годности.

5. Сформировать аптечку

Особое внимание обратите на те препараты, которые вы принимаете регулярно. В случае сложной ситуации после обстрелов аптечка с лекарствами, которые могут вам понадобиться, постоянно должна быть рядом.

6. Позаботиться о сохранении тепла в доме

Если отопление аварийно отключится из-за сложной ситуации, важно максимально сохранять каждый градус тепла. Заклейте окна, чтобы не было щелей, уменьшите утечку теплого воздуха через вентиляцию. Также стоит обратить внимание на входную дверь. Если она пропускает наружу тепло из помещения, стоит ее чем-то уплотнить, или по крайней мере повесить две простыни перед ней с внутренней стороны.

7. Позаботиться о энергонезависимость

Если у вас дома есть печка, то запаситесь дровами для отопления. Если есть генератор, позаботьтесь, чтобы был запас топлива для него. Также для автомобилистов стоит заблаговременно позаботиться о заправке своего авто, чтобы в случае сложной ситуации не создавать очереди на АЗС.

8. Объединиться с соседями

Любые сложности легче переживать вместе. Поэтому в ситуации последствий российских обстрелов можно скоординировать свои действия с соседями. В кризисной ситуации они могут помочь вам, а вы – им. Также помогайте соседям пожилого возраста, семьям с детьми, людям с инвалидностью.

"Пока нет информации о возможных датах обстрелов, но от оккупантов можно ожидать чего угодно, в любую минуту. Поэтому призываю всех безотлагательно проводить мероприятия по подготовке. Потому что каждый раз всё труднее ликвидировать последствия обстрелов. Поэтому восстановление работы всех систем жизнеобеспечения может занимать больше времени", – отметил Малецкий.

Опасность нового ракетного удара РФ

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопления нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Ранее политический аналитик и экс-нардеп Тарас Чорновил заявил, что удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре Украины – это геноцид, и международное сообщество должно было отреагировать на это. Однако на Западе боятся, что Россия начнет бить ракетами по странам Североатлантического альянса.

Читайте также:

война в Украине свет вторжение России ракетный удар отключения света электроэнергия блэкаут
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:48

"Массовый обстрел может быть в любую минуту": украинцам назвали 8 основных шагов для подготовки

09:47

Не сиделось на пенсии: в Украине ликвидировали оккупанта, который служил почти 50 лет назад

09:46

Россия готовит новую волну скрытой мобилизации: в Генштабе ВСУ назвали датуВидео

09:27

Звезда фильма "Любовь и голуби" обрадовался побегу осудивших войну звезд из России

08:51

"Может быть сигналом для самого Лукашенко": Фейгин не исключил, что Макея могли убить

Реклама
08:35

Путину не удастся победить Украину бомбардировками энергоснабжения зимой – СтолтенбергВидео

08:35

Гороскоп на сегодня 27 ноября 2022 года: Овнам – расходы и потери, а Весам – упадок сил

08:30

Фейерверк счастья и лавина эмоций: зимние праздники 2023 – что подарить детям

08:20

Путин стал совершеннейшим идиотом, его нельзя показывать людяммнение

08:00

Россия ударит ракетами по Киево-Печерской Лавре, когда потеряет над ней контроль - Кочетков

07:45

На Западе поражены действиями ВСУ по крейсеру Москва и острову Змеиный – NYTВидео

06:30

Хитрые воры хорошо знают об этих местах: где нельзя прятать деньги в квартире

06:25

Часы тикают в холодном одиноком бункеремнение

05:25

"У Лукашенко паранойя": Фейгин рассказал о вероятных планах ликвидации белорусского диктатора

04:30

Как выбрать спелый ананас: 4 совета для покупки самого вкусного и сочного фрукта

03:30

Резкое похолодание до - 10º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

02:30

Дипломат объяснил, почему РФ не выгонят из G20

01:35

"Нужно готовить население": эксперт объяснил последствия блэкаутаВидео

01:00

Гороскоп таро на неделю 28 ноября - 4 декабря: Овнам – развитие интуиции, а Козерогам – успех

26 ноября, суббота
23:50

"В России больше нет шансов": Шольц заявил, что РФ никогда не выиграет войну против Украины

Реклама
23:40

"Энергосистема Украины расшатана": эксперт рассказал, сколько дней может длиться следующий блэкаутВидео

23:35

"Полноценный город под Москвой": эксперт рассказал об укрытиях, в которых скрывается испуганный ПутинВидео

23:15

Зачем натирать посуду лимонной кислотой: устранит проблему, которая преследует многих хозяек

23:10

"Сморщенная ягодка": мама Наташи Королевой ошарашила внешним видомВидео

22:54

Ему было всего 2 дня: на Запорожье похоронили младенца, убитого российской ракетой в роддоме

22:52

Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный деньВидео

22:38

"Приеду на фронт с "Хрюшей": российская пропагандистка придумала способ заставить украинцев сдатьсяВидео

22:35

"До Нового года мы можем зайти в Крым": Свитан назвал главное условие возвращения полуостроваВидео

22:10

"Хотят смерти Путина": Фейгин рассказал, могут ли российские элиты ликвидировать главу Кремля

22:05

Вечером могут увеличить число отключений электричества: Зеленский назвал причинуВидео

21:39

ВСУ уничтожили треть полка чеченцев, которые совершали зверства в Мариуполе и на Запорожье

21:30

Почему шерстяную кофту обязательно нужно класть в морозилку: хитрый способ от опытных хозяек

21:28

"Запаситесь сухпайками": Арахамия предупредил о новом массированном обстреле РФ и назвал срокиВидео

20:36

ВСУ уничтожили рок-звезду из "ДНР", мобилизованного на войну с УкраинойВидео

20:20

"НАТО должно ввести войска в Украину": Чорновил заявил, что удары РФ по энергообъектах – это геноцидВидео

20:02

Отключения электричества сократят: в Раде обрадовали прогнозом и назвали срокиВидео

20:00

Приметы на 27 ноября: какие 2 вещи никогда нельзя делать в этот день, чтобы не впустить проблемыВидео

19:58

Как подключить повербанк к роутеру и быть с Интернетом даже без света

19:30

ФБР подало в розыск Пригожина: в чем США его обвиняютВидео

19:23

Весь год будут деньги и удача: какие 3 места в доме нужно убрать перед Новым годом 2023Видео

Реклама
19:21

Два ЗРК Patriot "закроют" запад Украины: Берлин может передать Киеву американскую систему ПВОВидео

19:11

Путин проболтался, выдал свою главную военную тайнумнение

19:05

Иначе не доставали: ВСУ обстреливали оккупантов на Змеином из САУ Caesar, подплывая на баржах – NYTВидео

18:33

Умер глава МИД Беларуси Макей: СМИ назвали вероятную причинуВидео

18:31

Всего 5 имен, к которым всегда липнут деньги: удача на их сторонеВидео

18:30

"Орбану нужен враг": мэр Будапешта рассказал о странной стратегии венгерского премьера

18:27

В РФ нервничают пропагандисты, они усомнились в статусе Крыма – ГуменюкВидео

18:07

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: эксперт спрогнозировал срокиВидео

17:45

Конкуренция Пригожину: в РФ создадут новую ЧВК, которой будет руководить друг Януковича – разведкаВидео

17:21

"Сталин 21 века": Моравецкий жестко прошелся по диктатору Путину

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зима
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять