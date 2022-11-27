"Массовый обстрел может быть в любую минуту": украинцам назвали 8 основных шагов для подготовки

Украинцам назвали 8 основных шагов для подготовки к возможному массовому обстрелу со стороны РФ/ ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

Российские захватчики из-за поражений, которые они терпят на фронте, могут снова атаковать объекты инфраструктуры Украины. Ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним.

Украинцев призвали заблаговременно подготовиться к обстрелам. Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий опубликовал список шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

Неизвестно, по чему именно могут ударить оккупанты. Поэтому украинцам стоит быть готовыми к тому, что снова на неопределенное время могут исчезнуть свет, вода и связь. Первоочередной задачей Малецкий называет создание запаса воды и продуктов питания и подготовку аптечки.

Как подготовиться к обстрелам со стороны РФ

1. Сделать запас воды

Отмечается, что чем больше воды будет в запасе, тем лучше. Ею можно наполнить все возможные емкости (ведра, пластиковые бутылки, бочки).

2. Зарядить все устройства

Все гаджеты и другие устройства на аккумуляторах должны быть заряжены полностью. Для запаса электроэнергии лучше иметь павербанк. Если у вас фонарики на аккумуляторах, также не забывайте их вовремя заряжать.

3. Купить радиоприемник на батарейках

Если мобильная связь и доступ к интернету исчезнет полностью, такой радиоприемник позволит узнавать важную информацию, которую будут передавать радиостанции.

4. Сделать запас еды длительного хранения

Лучше запастись крупами, консервами, овощами, подсолнечным маслом и другими продуктами, которые могут долго храниться. Здесь важно обращать внимание именно на те продукты, которые хранятся без холодильника и имеют большой срок годности.

5. Сформировать аптечку

Особое внимание обратите на те препараты, которые вы принимаете регулярно. В случае сложной ситуации после обстрелов аптечка с лекарствами, которые могут вам понадобиться, постоянно должна быть рядом.

6. Позаботиться о сохранении тепла в доме

Если отопление аварийно отключится из-за сложной ситуации, важно максимально сохранять каждый градус тепла. Заклейте окна, чтобы не было щелей, уменьшите утечку теплого воздуха через вентиляцию. Также стоит обратить внимание на входную дверь. Если она пропускает наружу тепло из помещения, стоит ее чем-то уплотнить, или по крайней мере повесить две простыни перед ней с внутренней стороны.

7. Позаботиться о энергонезависимость

Если у вас дома есть печка, то запаситесь дровами для отопления. Если есть генератор, позаботьтесь, чтобы был запас топлива для него. Также для автомобилистов стоит заблаговременно позаботиться о заправке своего авто, чтобы в случае сложной ситуации не создавать очереди на АЗС.

8. Объединиться с соседями

Любые сложности легче переживать вместе. Поэтому в ситуации последствий российских обстрелов можно скоординировать свои действия с соседями. В кризисной ситуации они могут помочь вам, а вы – им. Также помогайте соседям пожилого возраста, семьям с детьми, людям с инвалидностью.

"Пока нет информации о возможных датах обстрелов, но от оккупантов можно ожидать чего угодно, в любую минуту. Поэтому призываю всех безотлагательно проводить мероприятия по подготовке. Потому что каждый раз всё труднее ликвидировать последствия обстрелов. Поэтому восстановление работы всех систем жизнеобеспечения может занимать больше времени", – отметил Малецкий.

Опасность нового ракетного удара РФ

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопления нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Ранее политический аналитик и экс-нардеп Тарас Чорновил заявил, что удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре Украины – это геноцид, и международное сообщество должно было отреагировать на это. Однако на Западе боятся, что Россия начнет бить ракетами по странам Североатлантического альянса.

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