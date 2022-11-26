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"НАТО должно ввести войска в Украину": Чорновил заявил, что удары РФ по энергообъектах – это геноцид

26 ноября 2022, 20:20

Альянс боится, что в случае действий с его стороны РФ начнет бить ракетами по странам-членам. Поэтому НАТО помогает Украине, чтобы она победила сама.

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Чорновил назвал удары РФ по энергообъектамУкраины геноцидом/ УНИАН, Главред

Удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре Украины-это геноцид, и международное сообщество должно было отреагировать на это. Однако на Западе боятся, что Россия начнет бить ракетами по странам Североатлантического альянса.

В НАТО выбрали тактику еще больше давить на РФ и помогать Украине, чтобы она сама одержала победу в войне против агрессора. Об этом рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил в интервью Главреду.

"Россия начала бить по энергетической инфраструктуре Украины – это третий пункт определения геноцида: геноцид – это не просто физическое уничтожение людей, но и создание условий, при которых делается невозможным нормальное выживание больших групп населения. Поэтому удары по энергетической инфраструктуре – это геноцид", – отмечает Чорновил.

Эксперт отмечает, что на это должен быть ответ со стороны международного сообщества.

"На это должен был бы быть мощный ответ международного сообщества, например, введение сил НАТО в Украину. Но на Западе опасаются, что Россия начнет запускать ракеты по странам Альянса", – объясняет эксперт и экс-депутат.

Кто такой Тарас Чорновил

Тарас Чорновил – украинский политолог, политический деятель, народный депутат Украины III, IV, V, VI созывов Верховной Рады Украины, пишет Википедия.

Хоть в НАТО не решаются на прямые действия против РФ, все акты террора России против Украины не остаются незамеченными, отмечает Чорновил. Любые действия России усиливают давление на нее и ее изоляцию, а также становятся толчком к увеличению помощи Украине.

"Что бы Россия ни сделала (хотя что может быть страшнее уничтожения Мариуполя, где погибли десятки тысяч людей?), на нее просто будут сильнее давить и больше помогать Украине, чтобы мы смогли одержать победу в этой войне. Но победить мы должны сами", – говорит Чорновил.

Ранее Чорновил отмечал, что признание Европарламентом России спонсором терроризма и государством, которое осуществляет террористическую деятельность, делает россиян еще большими изгнанниками. ЕС может применить против России тактику "тысячи порезов".

Также Чорновил высказывал мнение, что решение признать РФ государством – спонсором терроризма правильное и мудро выписано, но оно несколько запоздало. Россия была государством-спонсором терроризма и в 2008-м, и в 2014-м, и даже в феврале-марте 2022-го. Сейчас же РФ ведет себя как "рэкетир", говорит он.

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