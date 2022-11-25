"Не спонсор терроризма, а обычный гопник": эксперт объяснил, почему решение ЕП о РФ запоздало

Тарас Чорновил объяснил значение решения Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма / Главред

Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Это решение правильное и мудро выписано, но оно несколько запоздало. Такое мнение озвучил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил в интервью Главреду.

"Россия была государством-спонсором терроризма и в 2008-м, и в 2014-м, и даже в феврале-марте 2022-го, но сейчас она ведет себя не как террорист или спонсор терроризма, а как обычный гопник, рэкетир", - считает Чорновил.

Он напомнил, что спикер Кремля Дмитрий Песков уже прямо, без намеков заявляет, что Украина должна выполнить требования РФ, чтобы прекратить страдания мирного населения.

"Государство-гопник – это определение больше всего соответствует современной России, которая деградировала уже настолько, что упала ниже государства-террориста. В своем шантаже РФ ведет себя хуже, чем признанные государства-террористы – Иран, Северная Корея и Северная Куба", - добавил Чорновил.

Как сообщал Главред, 23 ноября Европейский парламент принял резолюцию, в которой Российская Федерация признается государством - спонсором терроризма. За соответствующий документ отдали свои голоса 575 европейских парламентариев. Против были 8, а 24 воздержались.

В этот же день Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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