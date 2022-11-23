Оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету: Кличко рассказал, сколько удалось сбить

Россия снова атаковала энергетические объекты в Украине / Национальная полиция Украины, УНИАН

В среду, 23 ноября, российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"По информации от военных, на город Киев летела 31 ракета, 21 ракета была сбита. Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры. Сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение, работники Киевводоканала и Киевэнерго работают, чтобы восстановить, - отметил мэр.

Также Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки 11 человек получили ранения, в том числе один ребенок. Относительно погибших информация пока отсутствует.

Кличко рассказал о ситуации в Киеве / скриншот

Массированный ракетный удар по Украине

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, пристоличной области и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали. Кроме того, в Киеве в результате прилета есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды. Кличко призвал киевлян, на всякий случай, запастись водой.

Прилеты также зафиксированы в Киевской области. Попадание российских ракет фиксировалось по инфраструктурным критическим объектам. Кроме того, в одном из районов Киевской области Россия попала в многоэтажку на месте работают все компетентные службы.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал фотографии с места, где российская ракета попала в жилой дом. Судя по фото, после удара есть пострадавшие, не исключено, что погибли люди.

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