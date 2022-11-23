'Более 50% без света: Молдова пострадала из-за ракетного обстрела Украины

Молдова осталась без света / коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты устроили массированный ракетный обстрел Украины. В результате "прилетов" пострадала даже Молдова. Об этом официально заявил вице-премьер-министр Андрей Спину.

Он добавил, что Россия решила "повторить 15 ноября".

"Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране", - написал Андрей Спину.

Молдова осталась без света / скриншот

Впоследствии он отметил, что света нет в более чем половине страны.

"Работаем над подключением к электричеству более 50% территории страны", - написал Спину.

Молдова осталась без света / скриншот

Массированный ракетный удар по Украине

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, пристоличной области и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали. Кроме того, в Киеве в результате прилета есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Прилеты также зафиксированы в Киевской области. Попадание российских ракет фиксировалось по инфраструктурным критическим объектам. Кроме того, в одном из районов Киевской области Россия попала в многоэтажку, на месте работают все компетентные службы.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал фотографии с места, где российская ракета попала в жилой дом. Судя по фото, после удара есть пострадавшие, не исключено, что погибли люди.

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