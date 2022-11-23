'Уничтожить чудовище': Данилов резко ответил на кровавый ракетный обстрел РФ Украины

Алексей Данилов прокомментировал новый ракетный удар РФ / ГУ Нацполиции, Скриншот

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал новый ракетный удар, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

По его словам, ракетный обстрел РФ не заставит Украину сесть за стол переговоров со страной-террористом. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам секретаря СНБО, разговаривать с российскими террористами Украина будет "через прицел Сил обороны".

"Диктуем по слогам. Нет ваши ракеты. Нет ваши "шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание – уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны", — написал Данилов.

В Киеве прогремели мощные взрывы

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице. Над городом поднимается дым.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

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