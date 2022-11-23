УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Уничтожить чудовище": Данилов резко ответил на кровавый ракетный обстрел РФ Украины

23 ноября 2022, 16:03

Ракетный обстрел РФ не заставит Украину сесть за стол переговоров, подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов
Алексей Данилов прокомментировал новый ракетный удар РФ / ГУ Нацполиции, Скриншот

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал новый ракетный удар, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

По его словам, ракетный обстрел РФ не заставит Украину сесть за стол переговоров со страной-террористом. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам секретаря СНБО, разговаривать с российскими террористами Украина будет "через прицел Сил обороны".

"Диктуем по слогам. Нет ваши ракеты. Нет ваши "шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание – уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны", — написал Данилов.

'Уничтожить чудовище': Данилов резко ответил на кровавый ракетный обстрел РФ Украины

В Киеве прогремели мощные взрывы

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице. Над городом поднимается дым.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Читайте также:

Алексей Данилов война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:10

Украину накроет сильнейший снежный шторм: синоптики предупредили об атаке "ледяной бури"

16:10

"Более 50% без света: Молдова пострадала из-за ракетного обстрела Украины

16:03

"Уничтожить чудовище": Данилов резко ответил на кровавый ракетный обстрел РФ УкраиныВидео

15:30

Весь Киев остался без водоснабжения: жителей города призвали запастись водой

15:22

Ракетный удар РФ: в Киеве погибли три человека, еще шестеро - раненыВидео

Реклама
15:20

Людей выносят на руках: под Киевом российская ракета влетела в многоэтажный дом, много жертвВидео

15:05

Вера Брежнева ответила Константину Меладзе на его любовное признание

14:49

Ракетный удар РФ: в Украине на сутки ввели экстренные отключения электроэнергииВидео

14:26

Профессиональный "костяк" армии РФ уничтожен: раскрыт основной план ВСУВидео

14:10

В Киеве звучат сильные взрывы: половина столицы осталась без воды и светаВидео

14:00

Вся Украина "красная" из-за ракетной угрозы - что известно на данный момент

13:42

Попал на войну прямо из колонии: ВСУ ликвидировали наркоторговца из России

13:30

РФ поплатилась за ракетные обстрелы: ЕП признал Россию государством – спонсором терроризмаВидео

13:29

Долгожданные танки от Запада для Украины: Киев достиг консенсуса со странами НАТОВидео

13:02

Какая часть курицы самая вредная и почему ее не в коем случае нельзя есть

13:00

Гороскоп на завтра 24 ноября: Близнецы пойдут на свидание, а Девы – кушать

12:55

"Трясется пол": в Крыму прогремела серия мощных взрывовВидео

12:47

В Украине "зажмурился" кандидат в депутаты из РФ

12:27

Россия, похоже, осталась без дронов-камикадзе из Ирана – разведка БританииВидео

12:22

РФ готовит теракты в Беларуси и Белгороде: у Зеленского назвали цель оккупантовВидео

Реклама
12:21

Римма Зюбина заступилась за Богдана Ступку из-за его съемки в запрещенном антиукраинском фильмеВидео

12:12

"Это никакая не церковь": в ВР собрались запретить деятельность МП на территории УкраиныВидео

11:52

ВСУ перехватили инициативу и пошли вперед на Луганщине: Гайдай назвал направленияВидео

11:50

"Худшая зима со времен Второй мировой войны": Кличко предупредил о риске эвакуации части жителей КиеваВидео

11:45

Когда слово "забыл" стало жизненным кредо: 6 способов прокачать свою память

11:32

Миллионы наличкой, граждане РФ и пророссийская литература: что нашли в Киево-Печерской ЛавреВидео

11:28

Россия готовит массированный ракетный удар по Украине - ISWВидео

11:09

Избивали, чтобы не мог выступать за Украину: в Херсоне оккупанты пытали призера ОлимпиадыВидео

11:06

Будет ли в Украине тотальный блэкаут: Александр Харченко - о последствиях обстрелов

10:50

Защитник Украины, которого выгнали в тамбур в поезде УЗ, снова уехал на фронтВидео

10:37

Бузова захотела ребенка от Лазарева

10:26

Эту уже первый звоночек: что делать, если ванна пожелтела

10:25

Адмирал НАТО назвали главное преимущество ВСУ над оккупантами РФВидео

10:24

Британия передаст Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артснарядов

10:23

Будет блестеть как новая: как очистить мойку из нержавейки за 5 минут без химииВидео

10:05

"Зеленский – очень смелый парень": Джонсон заявил о переломной роли президента на войне в УкраинеВидео

10:02

Мать достали из-под обломков, младенец погиб: что известно об обстреле Россией роддома в Вольнянске

09:51

Газпром перешел к новому этапу шантажамнение

09:45

Родственнички из преисподней: 7 шагов к здоровому общению с токсичной семьей

09:27

"Переползают мертвых": поля под Бахмутом усеяны трупами оккупантов – боец ВСУВидео

Реклама
09:12

Не можем или не хотим: почему мы сами не делаем трансформаторымнение

09:07

Скажу страшную вещь: в Германии считали быстрый захват Украины оптимальным сценарием – ДжонсонВидео

09:03

Пенсионер из Буковины отдал все свои деньги ВСУ: мужчину наградили орденомВидео

08:35

"Следующая наша проблема": у пропагандиста Соловьева уже обсуждают нападение на КазахстанВидео

08:35

"Ваша очередь жить при свечах": академик РФ обвинил украинцев - "не могут без туалетной бумаги"Видео

08:32

"Вы мужчина или кто?": жены и матери мобилизированных россиян требуют аудиенции ПутинаВидео

08:31

Путин теряет влияние, через месяц-два в Кремле может произойти раскол – ПодолякВидео

08:02

Люди вымачивают картошку в воде перед обжаркой: зачем так делатьВидео

07:59

Помогут Киеву получить превосходство в воздухе: сенаторы США призвали передать Украине дроны Grey Eagle – WSJ

07:45

У Путина пугают "вторжением ВСУ" и готовят атаку на Белгородскую область под "чужим флагом" – ISW

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять