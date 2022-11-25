Время убирать диктатора: Чорновил – о последствиях признания России спонсором терроризма

Россия отправится на свалку истории, Европарламент сделал мудрый шаг – Чорновил / Коллаж Главред, УНИАН, Reuters, kremlin.ru

Европейский парламент принял решение о признании России государством-спонсором терроризма. В частности, в документе отмечалось, что РФ осуществляет атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру в Украине, в результате чего гибнут тысячи людей, на оккупированных территориях она проводит казни без суда и следствия, совершает сексуальное насилие, пытки и другие зверства, а, кроме того, лишает украинцев доступа к газу, электроэнергии, воде и интернету. И почти сразу после принятия Европарламентом этого решения Россия подтвердила свой статус, нанеся массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Впрочем, следует отметить, что документ Европарламента носит рекомендательный характер для Еврокомиссии и Совета ЕС.

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил объяснил Главреду, какие последствия для России будет иметь решение Европарламента о признании ее государством-спонсором терроризма, чем это решение полезно для Украины, как РФ отреагирует на предоставление ей нового "статуса", а также способно ли это событие подтолкнуть россиян к внутренним преобразованиям и смене режима Путина.

Каково значение решения Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма?

Европарламент признал Россию спонсором терроризма и государством, осуществляющим террористическую деятельность – это более полное определение. Это решение правильное и мудро выписано. Впрочем, оно несколько запоздало: Россия была государством-спонсором терроризма и в 2008-м, и в 2014-м, и даже в феврале-марте 2022-го, но сейчас она ведет себя не как террорист или спонсор терроризма, а как обычный гопник, рэкетир. Песков уже прямо, без намеков заявляет, что Украина должна выполнить требования РФ, чтобы прекратить страдания мирного населения.

Государство-гопник – это определение больше всего соответствует современной России, которая деградировала уже настолько, что упала ниже государства-террориста. В своем шантаже РФ ведет себя хуже, чем признанные государства-террористы – Иран, Северная Корея и Северная Куба.

Какова вероятность, что решение Европарламента поддержат Еврокомиссия и Совет ЕС, ведь этот документ носит сугубо рекомендательный характер?

Это решение Европарламента очень хорошо выписано, но оно действительно рекомендательное. Впрочем, решения Европарламента создают в ЕС новую политическую реальность, фон для дальнейших шагов и действий. Несмотря на рекомендательный характер, они имеют значение, игнорировать их нельзя.

Например, Европарламент был первой структурой, которая проголосовала за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а Еврокомиссия и Совет ЕС через некоторое время выполнили это решение ЕП, которое тоже носило рекомендательный характер.

Решение Европарламента – это определенное давление политического органа ЕС на структуры, национальные парламенты, национальные правительства и глав европейских государств. Игнорировать это давление невозможно.

Однако выполнение решений ЕП можно оттягивать во времени. То есть нет четкого юридически сформулированного срока, в который это решение должно быть выполнено другими органами ЕС.

К тому же нет прецедента – никогда Еврокомиссия и Совет ЕС не признавали государства террористами. То есть эта процедура у них не отработана.

Вероятнее всего, страны ЕС пойдут по пути малых шагов, вытекающих из решения Европарламента. Например, с террористом нельзя торговать, ему нельзя перечислять деньги. Можно у него что-то покупать, но платить не деньгами, а гуманитарной помощью, продуктами, именно так выстраиваются отношения с Ираном – нефть в обмен на продукты.

Таких решений вполне можно ждать от Евросоюза, поскольку Евросоюз благодаря глупой политике Путина стал энергетически независимым от России, а, следовательно, может применять относительно РФ полноценные эмбарго и давление на любые предприятия, которые ведут свой бизнес в России, вводить ограничения и запрет на определенную деятельность любых структур третьих стран (китайских и индийских), которые открыто торгуют с Россией. То есть Евросоюз может резко ограничить любую деятельность, торговлю и сотрудничество с Россией, а благодаря этому нанести ей многомиллиардный ущерб и привести к еще большей ее изоляции.

Впрочем, есть один важный нюанс. Пока что существует единственная форма признания страны спонсором терроризма, которая четко зафиксирована в законодательстве США, и она действует как прецедент для всего мира. Например, США внесли Кубу в список стран-спонсоров терроризма, и европейские страны также ввели ряд ограничений в отношении Кубы. Но есть страны, которые не попали в американский список, например, Судан и Южный Судан, а поскольку они не признаны Штатами государствами-спонсорами терроризма, в отношении них подобные ограничения не применяются, в частности, их товары спокойно идут в Европу. Просто потому что США не признали их таковыми.

То есть решение США о признании России государством-спонсором терроризма является ключевым. Решение Европарламента – это тоже очень хорошо, но оно вторично. Главное, чтобы США признали Россию таковой, потому что это решение будет иметь лавинообразный эффект по всему миру.

Однако Соединенные Штаты очень осторожны и пока отказываются признавать Россию государством-спонсором терроризма. Прежде всего они боятся спровоцировать Москву на какие-то неадекватные действия. Кроме того, Байден заявил, что Штаты не хотят создать для себя проблемы в отношениях с европейскими партнерами, у которых много контактов с Россией. Ведь если Штаты объявят РФ спонсором терроризма, они должны будут ввести санкции против европейских фирм и компаний, которые работают в России.

Если решение Европарламента будет подкреплено актами Еврокомиссии, это поможет снять эту проблему для США. И тогда вероятность того, что Штаты признают Россию спонсором терроризма, существенно возрастет, а после этого последуют и вторичные санкции в отношении всех, кто с РФ работает.

Если это произойдет, последствия для России будут колоссальные. Она окажется в серьезной изоляции и будет иметь дело с колоссальными ограничениями.

Если это даже не отразится в ближайшие полгода-год на ходе войны, то в будущем у наших детей будет гарантия, что Россия отправится на свалку истории и не сможет подняться.

Ведь когда страна получает статус спонсора терроризма, особенно в американском законодательстве, это необратимый процесс. Это – окончательная и необратимая деградация.

Таким образом, решение Европарламента для нас является очень важным, потому что оно серьезно подталкивает и власти ЕС, и власти США к тому, чтобы признание России спонсором терроризма имело для нее более жесткие практические последствия.

Насколько вероятно и в какой перспективе что США поддержат аналогичное решение?

Трудно сказать. Пока что США дали понять, что они не заинтересованы в этом, поскольку опасаются, что Россия перейдет черту и начнет еще активнее шантажировать мир ядерным оружием. А вот основная причина, которую озвучивают публично, заключающаяся в том, что такое решение нанесет ущерб европейским партнерам и союзникам Штатов, теперь, то есть после решения Европарламента, снимается.

В Конгрессе США сейчас происходят важные изменения: с одной стороны, большинство там создают республиканцы, а с другой – республиканцы гораздо жестче настроены, чем нынешние демократы. Поэтому возникает вопрос, будет ли прямое давление на Госдеп со стороны Конгресса с новым составом.

В ближайшие месяцы я бы все-таки не ожидал такого решения от Вашингтона. Но если в Штатах начнется дискуссия о признании РФ спонсором терроризма, если ее подхватят республиканцы (возможно, как критику Байдена, который этого не сделал), то вероятность этого решения будет высокой.

Пока есть одно неизвестное, которое не дает возможности точно ответить на этот вопрос: как себя поведет республиканское большинство в Конгрессе. Госдеп пока в этом не заинтересован и будет процесс тормозить. Если большинство Конгресса окажется не трампистского, а маккейновского толка, оно вполне может этот процесс подтолкнуть.

Во второй половине января мы увидим расклад сил в Конгрессе и реальные настроения новых конгрессменов. Тогда и получим ответ на вопрос, будет ли готовность США пойти на такой шаг. Препятствие пока что является сугубо политическим.

То есть объективно существует достаточно существенный риск, что это решение Европарламента останется просто рекомендацией и не будет иметь практических последствий для России?

Риск, конечно же, есть. Потому что любое решение Европарламента носит рекомендательный характер. Но это решение много на что влияет – и на политику США, и на политику ЕС. Ведь это политическое решение, а нормальные демократии не могут игнорировать ни одно политическое решение. Если появляются подобные решения Европарламента, они либо полноценно обсуждаются, либо выполняются методом "тысячи порезов", то есть дополнительных санкций и введения мощных эмбарго. Второй вариант – более вероятен.

Давайте конкретизируем – какими будут последствия для России именно этого решения Европарламента? Не говорим о том, что будет потом, если другие поддержат такой шаг. Что будет сейчас – каким образом Россия это прочувствует?

Россия и россияне все больше и больше становятся изгоями. Игнорировать это решение европейские лидеры не смогут, потому что это решение всего Евросоюза. Несмотря на то, что прямых последствий для России будет не так много, санкционная политика ЕС станет жестче. ЕС понемногу будет притеснять и ограничивать Россию, то есть будет применять тактику "тысячи порезов".

Но не стоит ожидать эффекта от этого решения уже и сегодня. Моментального эффекта это решение не будет иметь, кроме разве что унижения российских элит и населения. Для них это должно было бы стать толчком к тому, что что-то нужно делать. Но я лично не верю, что россияне что-то начнут делать. Для российских элит, которые не слишком церемонятся с человеческой жизнью, это должен быть хороший сигнал о том, что пора кончать с Путиным, отправить его к Ленину-Сталину. Но россияне слишком боятся, они боятся даже думать о том, что можно устранить лидера страны. Поэтому, собственно, я не очень надеюсь на такой сценарий развития событий. Хотя в любой другой стране такое решение было бы воспринято как сигнал о том, что пора убирать диктатора.

Что же еще должна сделать Россия по отношению к Украине, чтобы и Евросоюз, и США в этом плане были более решительными и подкрепляли это решение определенными практическими шагами, которые бы заставляли режим Путина пересматривать свои действия в отношении нашей страны? Что еще Россия должна сделать, ядерную бомбу применить?

Россия уже столько всего натворила. Что бы она еще ни учудила, ей уже трудно будет чем-то удивить. Любые действия России просто усиливают давление на нее и ее изоляцию. Кроме того, они приводят к увеличению помощи Украине, чтобы наша страна могла выдержать это российское нашествие и не проиграть.

Когда Россия совершает дополнительные акты террора, это дает определенные сдвиги. Например, Россия начала бить по энергетической инфраструктуре Украины – это третий пункт определения геноцида: геноцид – это не просто физическое уничтожение людей, но и создание условий, при которых делается невозможным нормальное выживания больших групп населения. Поэтому удары по энергетической инфраструктуре – это геноцид. На это должен был бы быть мощный ответ международного сообщества, например, введение сил НАТО в Украину. Но на Западе опасаются, что Россия начнет запускать ракеты по странам Альянса.

Что бы Россия ни сделала (хотя что может быть страшнее уничтожения Мариуполя, где погибли десятки тысяч людей?), на нее просто будут сильнее давить и больше помогать Украине, чтобы мы смогли одержать победу в этой войне. Но победить мы должны сами.

Каким образом Россия может отреагировать на признание ее государством-спонсором терроризма? Сразу после появления решения Европарламента она устроила массированный обстрел объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине – таким образом она показывает, что ей наплевать на подобные решения?

Россия так действовала раньше, до этого решения, так она действует и сейчас. Она это делает не в ответ на что-то, а для себя, для чего-то. Россия проигрывает войну, и ей нужен результат. Москва вынуждена искать переговоров, а делает она это так, как умеет. Россия-гопник и действует соответственно. Иначе она не умеет, не хочет и не будет. И это никак не зависит от того, принимает ли кто-то решение о том, что Россия – государство-террорист, или нет.

Если бы соответствующее решение было принято на уровне США или Еврокомиссии, россияне бы много шумели и угрожали, то есть вели бы себя, как Медведев в алкогольном угаре. В России нет других ответов для западного мира.

Как Украина может почувствовать ответ РФ на решение Европарламента? Россия и так уже делает в Украине все, что может. Чего-то нового или дополнительного я не ожидаю. Она будет делать то же самое, только при этом будет много тявкать. А вот от своего населения российская власть наверняка постарается скрыть это решение европейцев.

Как бы то ни было, наше дело – выстоять и не пойти ни на какие предательские переговоры, ибо они в любом случае завершатся тем, что Путин очухается и добьет нас физически.