Чорновил отмечает, что ЕС применит тактику "тысячи порезов" против РФ/ Reuters, УНИАН, Главред

Европарламент признал Россию спонсором терроризма и государством, осуществляющим террористическую деятельность. Хоть это решение носит рекомендательный характер, оно создаст новую политическую реальность и будет иметь свои последствия для РФ.

Россия и россияне всё больше становятся изгоями. Европейские лидеры не смогут игнорировать это решение, потому что его принимал весь Евросоюз. ЕС может применить против России тактику "тысячи порезов". Об этом рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Украины Тарас Чорновил в интервью Главреду.

"Не смотря на то, что прямых последствий для России будет не так много, санкционная политика ЕС станет жестче. Евросоюз понемногу будет притеснять и ограничивать Россию, то есть будет применять тактику "тысячи порезов", – отмечает Чорновил.

Однако не стоит ожидать от этого моментального сильного эффекта, отмечает политический аналитик. Моментальный эффект это окажет разве что на российские элиты. Но хоть для них это и должно было бы стать толчком к действиям, элиты РФ и простые россияне вряд ли начнут действовать.

"Но я лично не верю, что россияне что-то начнут делать. Для российских элит, которые не слишком церемонятся с человеческой жизнью, это должен быть хороший сигнал о том, что пора кончать с Путиным, отправить его к Ленину-Сталину. Но русские слишком боятся, они боятся даже думать о том, что можно устранить лидера страны", – говорит Чорновил.

Европарламент признал Россию государством – спонсором терроризма

Европейский парламент в среду, 23 ноября, принял резолюцию, в которой Российская Федерация признается государством-спонсором терроризма. За соответствующий документ отдали свои голоса 575 европейских парламентариев. Против были 8, а 24 воздержались.

Жесткая резолюция ЕП была принята в ответ на ракетные удары РФ по критической инфраструктуре Украины. За резолюцию проголосовали в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП, призвав к его всеобъемлющей международной изоляции террористического режима РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал такое решение Европарламента. Он подчеркнул, что Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности.

Читайте также: