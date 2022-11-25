"Самый сложный этап пройден": в Укрэнерго сообщили, что скоро закончатся аварийные отключения

Самый сложный этап после ракетной атаки РФ украинская энергосистема уже прошла / УНИАН, Википедия

Председатель правления НАК Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной атаки со стороны РФ. Во все области уже подана электроэнергия, поэтому в ближайшие дни в Украине введут плановые отключения света, вместо аварийных.

Как отметил Кудрицкий в эфире телемарафона, энергосистема Украины вновь соединена с энергосистемой Евросоюза. По его словам, все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают.

"Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики", - рассказал он.

Кроме того, Кудрицкий сообщил, что Укрэнерго сейчас разрабатывает специальный механизм, чтобы импортировать электроэнергию из Европы в Украину в объеме 500 мВт.

"Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент и она это делает. Относительно коммерческого импорта - это технически возможно. Укрэнерго обеспечивает возможность такого импорта объемом 500 мВт и даже 600 мВт. Нужны специальные механизмы для гарантирования этого импорта, поскольку цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине, - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что на общих коммерческих началах в Украине вряд ли кто-то захочет покупать электроэнергию в Европе.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

По состоянию на утро 25 ноября половина жилого фонда Киева остается на аварийных отключениях света. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно - на 3 часа.

Кроме того, в Киеве полностью восстановлено водоснабжение. Однако, у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды. Также продолжается восстановление теплоснабжения. Треть домов Киева уже с теплом.

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