Какая ситуация сейчас в Киеве: что со светом, водой, теплом и связью

Какая ситуация сейчас в Киеве / УНИАН

По состоянию на утро 25 ноября половина жилого фонда Киева остается на аварийных отключениях света. Воду подали полностью, а вот восстановление теплоснабжения продолжается. Об этом сообщает КМВА и городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Свет

По состоянию на 8:30 в столице 50% жилого фонда работает в режиме аварийного отключения электроэнергии. Как отметил Кличко, в течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно - на 3 часа.

Водоснабжение

Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Однако, у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды. Особенно это касается верхних этажей многоэтажек, которые обесточены. В КМВА сообщают, что в ближайшее время ожидается стабилизация ситуации.

Тепло

Сейчас продолжается восстановление теплоснабжения в Киеве. Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают восстанавливать отопление в столице.

Мобильная связь

В КМВА объясняют, что функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется, связь появится во всех районах Киева.

Транспорт

Как сообщают в Киевском городском совете, до стабилизации ситуации с энергоснабжением в ряде столичных трамвайных маршрутов продолжают работать автобусы. В частности, они работают по таким трамвайным маршрутам:

№ 1 "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная" - 10 автобусов;

№ 3 "Ст. Ромена Роллана - ул. Старовокзальная" - 10 автобусов;

№ 12 "Пуща-Водица - площадь Шевченко" - 2 автобуса;

№ 14 "Отрадный массив - Контрактовая площадь" - 5 автобусов;

№18 Контрактовая площадь - ул. Старовокзальная" - 2 автобуса;

№ 19 "Площадь Шевченко - Контрактовая площадь" - 4 автобуса;

№ 28 "Ул. Милославская - Дарницкая площадь" - 5 автобусов.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Как отметили в Национальной полиции Украины, в результате российского обстрела 10 человек погибли, среди них - 2 ребенка. Кроме того, 52 человека получили ранения, шестеро из них - дети.

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