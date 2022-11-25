Контрудар ВСУ на Запорожье: уничтожено 20 оккупантов, более 15 ранено

Уничтожено сосредоточение живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр.
Украинские защитники уничтожили 20 оккупантов в Зеленом Яру Запорожской области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих", — говорится в сообщении.
Ситуация на Запорожье
Ранее сообщалось о том, что Россия отвела свои войска из временно оккупированного села Каменка в Запорожской области.
Сообщается, что российские оккупанты свернули свои блокпосты и комендатуру в Каменке.
Также в Генштабе утверждают, что у оккупантов низкий уровень морально-психологического состояния.
Другие новости:
- "Идут по трупам своих": российские оккупанты пытаются прорвать оборону в Луганской области - Гайдай
- Украина получит хорошие новости: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от США
- РФ прячет ракеты на Курской АЭС, там могут быть и иранские дроны - ГУР