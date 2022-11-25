Контрудар ВСУ на Запорожье: уничтожено 20 оккупантов, более 15 ранено

ВСУ уничтожают оккупантов на Запорожье / 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские защитники уничтожили 20 оккупантов в Зеленом Яру Запорожской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих", — говорится в сообщении.

Ситуация на Запорожье

Ранее сообщалось о том, что Россия отвела свои войска из временно оккупированного села Каменка в Запорожской области.

Сообщается, что российские оккупанты свернули свои блокпосты и комендатуру в Каменке.

Также в Генштабе утверждают, что у оккупантов низкий уровень морально-психологического состояния.

Другие новости: