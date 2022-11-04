Контрнаступление на Запорожье: оккупанты вывели войска из Каменки - Генштаб

Российские военные вывели войска из Каменки / Коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

Россия отвела свои войска из временно оккупированного села Каменка в Запорожской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что российские оккупанты свернули свои блокпосты и комендатуру в Каменке.

Также в Генштабе утверждают, что у оккупантов низкий уровень морально-психологического состояния.

"Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного довольствия, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным", - говорится в сообщении.

Бои на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк. По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Позже он рассказал, что оккупанты гонят в атаки два штрафных батальона из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны.

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