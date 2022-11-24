Ракетный удар РФ по Украине: погибли 10 человек, еще 52 получили ранения

Оккупанты нанесли ракетный удар по Украине / Facebook/DSNSKyiv/

В результате ракетных обстрелов территории Украины в среду, 23 ноября, погибли 10 человек, среди них двое детей, 52 человека получили ранения.

Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции Украины в Facebook.

"В результате вчерашнего целенаправленного обстрела 10 человек погибли, среди них – 2 ребенка. 52 человека ранены, шестеро из них – дети", — отмечается в сообщении.

Также напоминается, что повреждены объекты критической инфраструктуры. Нет энерго- и водоснабжения, кое-где - тепла и связи.

"Российские военные продолжают демонстрировать всему миру, что они – террористы", — констатировали в полиции.

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Ракетный террор РФ

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице. Над городом поднимается дым.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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