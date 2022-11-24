Ракетный удар РФ по Украине: погибли 10 человек, еще 52 получили ранения

В результате вчерашнего целенаправленного обстрела есть погибшие, среди них – 2 ребенка.
В результате ракетных обстрелов территории Украины в среду, 23 ноября, погибли 10 человек, среди них двое детей, 52 человека получили ранения.
Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции Украины в Facebook.
"В результате вчерашнего целенаправленного обстрела 10 человек погибли, среди них – 2 ребенка. 52 человека ранены, шестеро из них – дети", — отмечается в сообщении.
Также напоминается, что повреждены объекты критической инфраструктуры. Нет энерго- и водоснабжения, кое-где - тепла и связи.
"Российские военные продолжают демонстрировать всему миру, что они – террористы", — констатировали в полиции.
Ракетный террор РФ
Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.
Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице. Над городом поднимается дым.
Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.
Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.
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