"Мы стабильно кладем батальон": Арестович рассказал, сколько военных армия РФ теряет каждый день

Арестович рассказал о потерях оккупантов на войне в Украине / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Российские оккупанты в Украине ежедневно теряют на фронтах убитыми и ранеными около 400-600 солдат, даже когда интенсивность боевых действий снижается. Во время активных боев вражеские потери вырастают до 1000 в день. Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

"Когда активные боевые действия - бывает до тысячи в день убитых и раненых у российской армии. Когда не активные - до 600-400. Ниже 400 я вообще такого не помню", - сказал он.

Арестович уточнил, что речь идет о потерях врага в живой силе в виде безвозвратных и санитарных - убитыми и ранеными.

"Мы стабильно кладем сейчас батальон. Это в основном на направлении Соледар - Бахмут. Там они все равно посылают волнами атаки, с соответствующим результатом", - отметил советник ОП.

По словам Арестовича, на этом направлении плохо обученных воевать мобилизированных россиян уже не менее 50%.

"Они основной костяк войск сейчас представляют. Кадровые выведены на российскую и белорусскую территории, и восстанавливаются сейчас для будущих свершений. За счет тех же мобилизованных. А на 1-й и 2-й линиях не меньше 50% мобилизованных, может и 60% кое-где", - рассказал он.

Также Арестович отметил, что в настоящее время у оккупантов на фронте основная нагрузка - это наемники из частных военных компаний, и "частично мобилизированные".

"Кадровых меньше. Мобики сейчас тянут основную нагрузку войны, плохо обученные... Уровень боевых действий упал. Но их просто много - они насытили фронт", - сказал советник ОП.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупационных войск в живой силе в Украине составляют более 85 тысяч человек.

Как сообщал Главред, по данным Telegram-канал Generall SVR, президент России Владимир Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории РФ.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

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