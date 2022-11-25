"Это конец для них": эксперты назвали ключевые города, из которых ВСУ мощно выбьют оккупантов зимой

ВСУ пойдут в мощное контрнаступление на юге и Луганщине / Коллаж фото Минобороны РФ, 10-я горно-штурмовая бригада

Россия пытается всячески "заморозить" войну в Украине. Однако украинские военные не будут останавливаться даже зимой и будут идти в мощное контрнаступление. Южное направление является самым перспективным для прорыва обороны оккупантов. Об этом заявил подполковник запаса Армии обороны Израиля Арье Зайден, сообщает Общественное.

"В конце ноября на юге заканчивается сезон осадков, выпадает снег, будет холоднее. Январь и февраль очень ветреные, сухие, температура минусовая. В степи техника сможет спокойно ездить", - сказал Зайден.

Он убежден, что ВСУ смогут "найти щель", прорвать линию обороны оккупантов и развить наступление. Одним из самых больших успехов могло бы стать освобождение Мелитополя - ключевого транспортного узла оккупантов.

"Если россияне сдадут город, это конец для них, потому что тогда вся группировка останется без логистики, а значит будет уничтожена или вынуждена бежать", — говорит Зайден.

Подполковник считает, что оккупанты сами убегут из города даже если ВСУ возьмут под артиллерийский огневой контроль дороги вблизи города, которые соединяют восток и запад.

Полковник запаса Роман Свитан убежден, что украинские защитники смогут оттеснить оккупантов в направлении Сватово-Кременная в Луганской области. Контрнаступление ускорится, когда в регионе замерзнет почва.

"ВСУ уже освободили Макеевку на Луганщине. Это село посередине между Сватовым и Кременной. Его можно использовать как удобный плацдарм для дальнейшего выхода на восток, в сторону Счастья и Луганска", - отметил Свитан.

Российские оккупанты боятся мощного прорыва ВСУ с севера Луганщины, потому что они окажутся под серьезной угрозой в районе Бахмута.

"Если это удастся, мы выйдем в их тыл. Поэтому россияне будут вынуждены прекратить атаку и перейти к обороне", — отметил генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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