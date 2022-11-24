"Террористы ничего не добились": в ДТЭК рассказали, когда энергосистема будет стабилизирована

Украинская энергосистема смогла выстоять даже ракетную атаку по Украине / Коллаж фото УНИАН

Россия пытается уничтожить украинскую энергосистему, чтобы принудить украинскую власть выполнить требования РФ. Однако у оккупантов ничего не получилось и украинская энергосистема смогла выстоять даже после массированного ракетного удара 23 ноября. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Энергокомпания уже возобновила работу всех своих электростанций и электросетей. В первую очередь энергетики подключили объекты критической инфраструктуры (больницы, водоканалы). Однако подключение бытовых потребителей еще продолжается.

"Украинская энергосистема выстояла. Российские террористы, мечтавшие лишить нас света, ничего не добились. И никогда этого не смогут. В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована. Российские террористы никогда не достигнут своих целей – они не запугают нас и не заставят отказаться от своих принципов", – сказал Тимченко.

Он добавил, что даже российские энергетики не смогут избежать наказания за военные преступления, которые они совершают в Украине. Ведь именно энергетики выбирают цели для ракетных ударов.

"Украина устояла, выдержит и победит. И никакие террористические атаки по гражданской инфраструктуре этого не изменят. Мы будем со светом, а вы навсегда останетесь во тьме", – отметил Максим Тимченко.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обезжириванию большей части областей страны, 16 регионов снова были зажиты на утро четверга.

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