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В Украине перебои с мобильной связью: в Минцифры назвали регионы с самой сложной ситуацией

24 ноября 2022, 17:18

Из-за ракетных ударов и отключений света серьезные перебои со связью наблюдаются в 5 областях.

Мобильная связь, мобильный телефон, свет, отключения света
В Украине сильные перебои с мобильной связью / Коллаж фото ua.depositphotos.com УНИАН

Российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине 24 ноября. Почти вся страна осталась без света. В результате блэкаута подстанции мобильных операторов до сих пор не смогли возобновить свою работу даже на половину. В связи с этим украинцы вынуждены замечать серьезные перебои с мобильной связью. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Энергетики работают без остановки, чтобы как можно быстрее восстановить электроэнергию. Вместе с ней постепенно возвращается и связь", – сказал Федоров.

Нынче ситуация сложная в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях. Наилучшая ситуация в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях.

По данным представителя Госслужбы спецсвязи и защиты информации Владимира Кондрашова, сейчас в стране работает лишь 44% базовых станций мобильных операторов.

"Массированные ракетные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины привели к перебоям питания сетей связи общего пользования... По состоянию на 9 утра сегодня, 24 ноября, в Украине работает около 44% базовых станций мобильных операторов от общего количества базовых станций, которая была до полномасштабного вторжения", – сказал Кондрашов.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обезжириванию большей части областей страны, 16 регионов снова были зажиты на утро четверга.

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