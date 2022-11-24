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Атаки не утихают: в Минобороны назвали направление с самой адовой ситуацией на фронте

24 ноября 2022, 14:19

Украинским военным приходится отбивать в день десятки российских атак, а иногда - более сотни.

Украинские военные, ВСУ, российские вонные, взрыв
В Минобороны назвали самое сложное направление на фронте / Коллаж фото 10 ОМПБр им. Якова Гандзюка, pixabay, Миноборони РФ

Российские оккупанты пытаются прорваться на Донбассе. Они стянули туда дополнительные силы. Именно Донецкое направление является самым сложным на фронте. Об этом заявил замминистра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга.

Враг постоянно пытается атаковать украинских защитников.

"Самая сложная ситуация на прошлой неделе и сейчас сохраняются на Донецком направлении. Российские захватчики ведут там наступательные действия. Наши воины мужественно держат оборону, отбивают десятки российских атак, а иногда за день ВСУ их отражали более 100", - сказала Маляр.

В Херсонской области после того, как ВСУ выгнали оккупантов из правого берега Днепра, враг начал готовиться к обороне. Они укрепляют рубежи вдоль всей линии столкновения.

"На Херсонщине путинская армия укрепляет новые рубежи обороны и производит обстрелы населенных пунктов и наших позиций на правобережье Днепра", - добавили в Минобороны.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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