'Дальше – полное уничтожение Украины': Лукашенко умоляет Зеленского станцевать под дудку Путина

Лукашенко угрожает Украине полным уничтожением / Коллаж Офис президента, пресс-служба президента Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на мирные переговоры с РФ, если хочет избежать "огромных жертв и полного уничтожения Украины".

Об этом сообщает провластный Telegram-канал "Пул первого", который публикует видеоинтервью Лукашенко.

"Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, К тому же, в огромных количествах людей, надо это остановить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины... Это не то что Путин говорил как-то задолго до "операции", что это будет грозить потерей государственности, - это будет уничтожение Украины", - сказал белорусский диктатор.

Более того, Лукашенко заявил, что украинцы, россияне и белорусы в будущем могут не только сотрудничать, но и "дружить".

Лукашенко угрожает Украине полным уничтожением / Скриншот

"Наше поколение может объяснить украинскому народу, что произошло. Поэтому, куда ни кинь, везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир", - добавил он.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 15 ноября во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что ракетные удары, которые наносятся по объектам инфраструктуры Украины, это последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее. Вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - заявил кремлевский чиновник.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения Банковой к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - сказал Николенко.

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