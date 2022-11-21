"Зафигачьте "Калибром": у Лукашенко предложили РФ нанести удар по Украине и назвали цель

Пропагандист Григорий Азарёнок призвал к новым обстрелам Украины.
Обслуживающий интересы белорусского режима скандальный пропагандист Григорий Азарёнок предложил российским оккупационным войскам нанести ракетный удар по Украине.
Он призвал путинских генералов уничтожить ракетным ударом все рестораны сети McDonald’s в Украине. Призывы к разжиганию войны приближенный к Александру Лукашенко пропагандист выдал в эфире государственного ТВ Беларуси. Видео публикует в Twitter "РБ головного мозга".
По мнению Азарёнка, меню именно этих ресторанов очень плохо влияет на отношение украинцев к россиянам и белорусскому режиму.
"Товарищи генералы армии России. Зафигачьте "Калибром" в Макдональдс. Может и с брата нашего третьего пелена спадет", — призвал он к новым обстрелам Украины.
Заметно потолстевший Азаренок порадовался уходу Мака из Беларуси и призвал "товарищей генералов армии России фигачить Калибрами в украинские Макдоналдсы". pic.twitter.com/4ne0l7VFEL— РБ головного мозга (@belamova) November 21, 2022
Напомним, ранее в эфире белорусского телеканала Беларусь 1 ведущий передачи Панорама прокомментировал позицию Украины по отношению к белорусским властям.
Говоря о событиях в соседней стране, он назвал Украину страной "истерзанной демократией".
При этом сотрудник белорусской государственной телекомпании посоветовал Украине сначала решить проблемы внутри своей страны, а потом давать советы Беларуси.
Кроме того, на телевидении в Беларуси сюжет о событиях в Украине протитровали надписью "бывшая УССР".
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