"Зафигачьте "Калибром": у Лукашенко предложили РФ нанести удар по Украине и назвали цель

Пропагандисты Александра Лукашенко призывают к новым обстрелам Украины / Reuters, УНИАН

Обслуживающий интересы белорусского режима скандальный пропагандист Григорий Азарёнок предложил российским оккупационным войскам нанести ракетный удар по Украине.

Он призвал путинских генералов уничтожить ракетным ударом все рестораны сети McDonald’s в Украине. Призывы к разжиганию войны приближенный к Александру Лукашенко пропагандист выдал в эфире государственного ТВ Беларуси. Видео публикует в Twitter "РБ головного мозга".

По мнению Азарёнка, меню именно этих ресторанов очень плохо влияет на отношение украинцев к россиянам и белорусскому режиму.

"Товарищи генералы армии России. Зафигачьте "Калибром" в Макдональдс. Может и с брата нашего третьего пелена спадет", — призвал он к новым обстрелам Украины.

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Заметно потолстевший Азаренок порадовался уходу Мака из Беларуси и призвал "товарищей генералов армии России фигачить Калибрами в украинские Макдоналдсы". pic.twitter.com/4ne0l7VFEL — РБ головного мозга (@belamova) November 21, 2022

Напомним, ранее в эфире белорусского телеканала Беларусь 1 ведущий передачи Панорама прокомментировал позицию Украины по отношению к белорусским властям.

Говоря о событиях в соседней стране, он назвал Украину страной "истерзанной демократией".

При этом сотрудник белорусской государственной телекомпании посоветовал Украине сначала решить проблемы внутри своей страны, а потом давать советы Беларуси.

Кроме того, на телевидении в Беларуси сюжет о событиях в Украине протитровали надписью "бывшая УССР".

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