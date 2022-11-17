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"Убивают невинных как террористы ИГИЛ" : в МИД резко высказались о российских атаках на Украину

17 ноября 2022, 20:38

В МИД Украины подчеркнули, что заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам.

'Убивают невинных как террористы ИГИЛ' : в МИД резко высказались о российских атаках на Украину
В МИД Украины подчеркнули, что Россия действует как государство-террорист / ua.depositphotos.com

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание представителя президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения Банковой к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - написал Николенко в Facebook.

Представитель украинского МИД подчеркнул, что Россия действует как государство-террорист. По словам Николенко, заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам.

"Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО", - резюмировал он.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 15 ноября во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что ракетные удары, которые наносятся по объектам инфраструктуры Украины, это последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - заявил кремлевский чиновник.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, война России против Украины, вероятно, завершится за столом переговоров. Однако все решится на поле боя. Боевые действия прекратятся, если Москва и Путин остановят свою агрессивную войну. Если украинский народ прекратит борьбу, его государство потеряет свой суверенитет и независимость.

Больше новостей о переговорах между Украиной и РФ:

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