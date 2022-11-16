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Путин уже просит прямых переговоров – Зеленский

16 ноября 2022, 21:07

Западные партнеры сообщили о желании главы Кремля Владимира Путина к переговорам с Украиной на высшем политическом уровне, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский Путин
Переговоры Зеленскокого и Путина могут быть публичными / Коллаж Офис президента, УНИАН

Запад посылал сигналы о том, что директор страны-агрессора РФ Владимир Путин уже готов к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Киев заинтересован исключительно в публичном формате диалога, поскольку Россия ведет войну против Украины.

В ходе встречи с журналистами в среду, 16 ноября, украинский гарант Владимир Зеленский рассказал о том, что Путин уже готов к прямым переговорам с ним.

Но Киев, по словам президента, заинтересован в другом формате переговоров. Диалог должен быть публичным, поскольку Москва ведет войну против Киева.

"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский 10 ноября сделал заявление о том, что Украина готова к переговорам с Россией.

Однако это должна быть уже другая страна, которая признает себя оккупантом. По его словам, Путин говорит языком ультиматумов и не предлагает конструктивной позиции. Киев не будет ни о чем говорить с Москвой до тех пор, пока она не выведет свои войска.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 14 ноября сказал, что агрессор Россия, дескать, не пойдет на вывод войск с территории Украины.

По словам "дипломата", возможные переговоры, мол, должны учитывать "ситуацию на земле".

15 ноября Зеленский во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

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