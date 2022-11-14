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У Лаврова устроили истерику: не хотят выводить войска и идти на реальный диалог с Украиной

14 ноября 2022, 13:14

Переговоры Киева и Москвы "должны учитывать ситуацию на земле", сказали в МИД страны-агрессора, армия которой терпит поражения на поле боя с ВСУ.

Грушко, переговоры РФ и Украины
Переговорную позицию России уже озвучивал Путин - Грушко / Коллаж Reuters

Заместитель главы Министерства иностранных дел страны-оккупанта Александр Грушко говорит, что Россия не пойдет на реальные переговоры с Украиной, поскольку не собирается выводить свои оккупационные войска с украинских территорий. По его словам, дескать, "переговоры должны учитывать ситуацию на земле".

Как сообщает пропагандистское издание РИА Новости, он сказал о том, что Россия не пойдет на условие Украины для начала переговоров, которое заключается в выводе войск с суверенной территории украинского государства.

"Нет", - заявил Грушко в ответ на вопрос пропагандиста о том, "устраивают ли" такие условия Москву.

Согласно странной "логике" российских властей, переговоры должны учитывать "ситуацию на земле".

"Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - подчеркнул Александр Грушко.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский 10 ноября сделал заявление о том, что Украина готова вести переговоры с Россией.

Но это уже должна быть другая страна, которая признает себя оккупантом. По словам гаранта, Путин не предлагает никакого конструктива и говорит на языке ультиматумов. Киев не намерен начинать переговоров до тех пор, пока Москва не выведет свои войска со всех украинских территорий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что РФ еще не созрела для реальных переговоров с Украиной и выводу войск с наших земель. Как полагает Подоляк, диалог может начаться после того, как будет освобожден Донецк или Луганск.

Руководитель делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия сказал, что диалог Киева и Москвы после успехов ВСУ в боях на юге не актуален. Украинская делегация готова разговаривать с россиянами в том случае, если агрессор выполнит главные требования. Среди них восстановление территориальной целостности Украины, возмещение нанесенного ущерба, наказание преступников и гарантии ненападения России в будущем.

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Александр Грушко война России и Украины мирные переговоры с Россией
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