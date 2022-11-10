"Двери еще не захлопнул": Зеленский назвал новое условие по переговорам с РФ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но с условием.

Во время интервью для CNN Зеленский заявил, что переговоры будут вести с тем, кто сможет признать, что Россия стала оккупантом и действительно готова к миру.

"Помимо ультиматумов я ничего не слышал от нынешнего президента Российской Федерации", - заявил Зеленский.

По его словам, он не захлопнул дверь для переговоров, а Украина готова говорить с РФ. Однако говорить уже с другой Россией, с тем, кто действительно готов к миру, кто готов признать, что теперь они оккупанты.

"Надо все вернуть. Земля, права, свобода, деньги. А главное - справедливость. И пока я не слышал подобных заявлений от РФ - ни от Путина, ни от кого-то", - добавил президент.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинских властей и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Также Зеленский подчеркнул, что заявления руководства России о готовности к переговорам являются ложью и это очень хорошо понимают в мире.

"Абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде каких-то наемников", - сказал президент.

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