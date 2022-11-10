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Все снова закончится российским нападением: эксперт пояснил невозможность переговоров Украины и РФ

10 ноября 2022, 14:55

С Россией в нынешних условиях договариваться опасно и бессмысленно, считает Владимир Горбач

Зеленский Путин
Эксперт пояснил невозможность переговоров Украины и РФ / Коллаж Офис президента, УНИАН

Украина не будет садиться за стол переговоров с нынешним российским руководством. В обратном случае, мы признаем их власть на оккупированных территориях.

В интервью Главреду политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач пояснил, что даже если Запад прекратит оказывать нам военно-техническую или финансово-экономическую помощь то все равно мы этого не будем делать.

"И таким образом этот вопрос будет продолжаться во времени. Рано или поздно либо Украина укрепится экономически и продолжит отвоевывание своей территории уже за свой счет, либо Россия снова сделает что-то такое, что заставит Запад оказывать нам помощь. А Россия сделает, потому что эти переговоры на текущем этапе нужны РФ как передышка для подготовки к дальнейшей экспансии", - пояснил эксперт.

Также Горбач подчеркнул, что если на Западе кто-то поверит и решит заново договариваться с Путиным, Кремлем и Россией, то это будет отложенным конфликтом, который снова начнется за несколько лет. И он снова начнется российским нападением.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинских властей и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Также Зеленский подчеркнул, что заявления руководства России о готовности к переговорам являются ложью и это очень хорошо понимают в мире.

"Абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде каких-то наемников", - сказал президент.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине мирные переговоры с Россией
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