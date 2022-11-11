РФ может использовать отступление из Херсона как способ склонить Украину к переговорам - эксперт

Единственной стороной, которая заинтересована в переговорах здесь и сейчас, является Российская Федерация / Фото УНИАН, Reuters

Кремль будет готов вывести свои войска со всех оккупированных территорий Украины только в случае нанесения очень ощутимого военно-политического поражения. Поэтому любые сообщения в западных СМИ о новых переговорах между Украиной и Россией могут быть результатом работы российских спецслужб и используются для создания нужного информационного пространства. Об этом заявил в интервью Главреду политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

"Единственной стороной, которая заинтересована в переговорах здесь и сейчас, является Российская Федерация. Ни Украина в этом не заинтересована (и об этом говорит), ни Соединенные Штаты и Европейский Союз. Их заинтересованность такой хотят выдать российские спикеры, политики, эксперты, которые считают, что Запад должен был бы быть тоже в этом заинтересован. А как заинтересовать мероприятие? Мол, давайте попробуем поговорить после сдачи Херсона", - объяснил эксперт.

По мнению Горбача, оккупантам российским войскам действительно нужно было бы отходить на левый берег Днепра.

"Потому что приближается зима, все временные переправы, паромы будут работать все хуже, и обеспечение российских войск на правом берегу будет страдать (хотя оно и так уже страдает) больше. А для того, чтобы сохранить (по крайней мере частично) жизнь этих военных, их нужно будет эвакуировать. И это понимают все. Они, конечно, могут погибнуть где-то в Херсоне или в полях под Херсоном и, возможно, российскому руководству их не будет слишком жалко. Но сами они тоже понимают, что им нужно оттуда отступать (… ) Почему бы не использовать "жест доброй воли" для выхода из Херсона и для начала переговоров с Украиной о признании ею оккупированных Россией территорий", - отметил эксперт.

При этом он уверен, что отступление из Херсона не будет значить, что россияне готовы покинуть все оккупированные ими территории.

"Конечно, нет - без нанесения им очень ощутимого военно-политического поражения они этого не сделают. А такие поражения наносятся не столько за столом переговоров, как на поле боя. Поэтому волну сообщений о новых переговорах между Украиной и Россией гонят именно российские спецслужбы и используют для этого информационное пространство западных стран, выдавая свои желания за сугубо американские или западные", - резюмировал он.

Ситуация Херсонской области

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне было взорвано два моста – Дарьевский и Тягинский. Опубликованы соответствующие фотоснимки. Мосты взорваны, вероятно, войсками РФ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационная армия РФ взорвала все мосты на правобережье Херсонской области.

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон. Они собираются переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

Переговоры Украины и России

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 4 ноября заявил, что России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может пойти на переговоры с РФ, поскольку страна-агрессор выдвигает Киеву оккупационные условия. Кремль хочет, чтобы украинское государство, дескать, "признало" захваченный Крым "частью России" и отказалось от оккупированного Донбасса. Москва не настроена на реальный разговор и прикрывает "стремлением к диалогу" свои захватнические цели.

Ранее Зеленский поставил точку в политических переговорах с РФ. Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому Украина не будет проводить переговоров с Путиным. Указ главы государства вступил в силу.

Другие новости: