Армия РФ действительно выходит из Херсона: в США заявили о первых признаках отступления

США видят первые признаки отхода россиян из Херсона / Reuters

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона.

Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели, передает CNN.

Милли считает, что Россия перебросит силы на оборонительные рубежи возле Днепра.

"Я полагаю, что они делают это, чтобы сохранить свои силы, чтобы восстановить оборонительные рубежи к югу от реки, но это еще предстоит выяснить. Прямо сейчас ранние индикаторы говорят о том, что они делают то, что говорят, и мы видим эти ранние индикаторы", - заявил генерал США.

Ситуация Херсонской области

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне было взорвано два моста – Дарьевский и Тягинский. Опубликованы соответствующие фотоснимки. Мосты взорваны, вероятно, войсками РФ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационная армия РФ взорвала все мосты на правобережье Херсонской области.

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон. Они собираются переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

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