Дали больше, чем просил Киев: генерал США опроверг данные о небольших поставках ВСУ оружия с Запада

Генерал из США опроверг данные о небольших поставках ВСУ оружия с Запада / "Википедия", Валерий Залужный / Facebook

Все поставки западного оружия ВСУ обсуждаются лично с их главнокомандующим генералом Валерием Залужным. Партнеры с Запада предоставляют Киеву даже большее оружие, чем Украина просит. Об этом сказал на совместной пресс-конференции с руководителем Пентагона Ллойдом Остином глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

"Я разговаривал с генералом Залужным и мы получили списки. Это официальные запросы их министерства обороны. Они запросили 10 артиллерийских дивизионов. Было доставлено 12 артиллерийских дивизионов. Опять же, я бы сказал, 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков, они получили 237 танков. Запросили 100 БМП ‒ у них более 300. Мы поставили, грубо говоря, около 1600 ЗРК и около 60 тысяч снарядов ПВО", – заверил Милли.

Генерал говорит, что большие массивы вооружения шли не только от США, но и от всех западных партнеры Украины. Кроме того, Милли отметил, что ВСУ точно получил около 500 тысяч необходимых артиллерийский снарядов.

"Каждый день километр за километром Украина будет отвоевывать свою землю до полной победы", – подытожил Милли.

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Напомним, ранее представители Пентагона говорили - что отгрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии новую партию мощного оружия - 155-миллиметровых буксируемых гаубицам M777.

"Гаубицы являются частью усилий США наряду с партнерами и союзниками из НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", – сообщили американские офицеры.

Позднее руководитель Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции сказал, что американские власти готовы передать Украине весь массив вооружения, в котором сейчас нуждается ВСУ.

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