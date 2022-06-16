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ВСУ применяют артиллерию профессиональнее, чем армия РФ - генерал США

16 июня 2022, 09:43

Россияне прибегают к хаотическому огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане. Украинцы же ведут бои очень эффективным способом.

HIMARS
Марк Милли ожидает, что украинцы овладеют системой HIMARS / Википедия

Российские войска имеют существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, но путинские солдаты просто наносят массированные удары по мирным городам в Украине. В то же время украинские Силы обороны используют артиллерию гораздо более профессионально.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на брифинге Брюсселе 15 июня, передает Укринформ.

"Россияне прибегают к хаотическому огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане", – отметил он.

"Украинцы ведут бои очень эффективным способом – как относительно применения тактики, так и ведения огня, а также маневров", – сказал представитель США.

При этом Милли высоко оценил уровень овладения украинскими военными западного оружия. А отдельно отметил применение нашими воинами этих навыков в бою.

"Я скажу так: украинская артиллерия, навыки украинских артиллерийских подразделений очень-очень хорошие", – сказал генерал.

По его словам, Вооруженные силы Украины добились серьезного эффекта на поле боя с российскими оккупантами, используя гаубицы M777, которые передали Штаты вместе с союзниками.

"И мы ожидаем, что украинцы так же овладеют системой HIMARS", – сказал генерал.

Справка. М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) - это американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси.

Дальность – 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). HIMARS может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Военная помощь Украине

США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине.

В Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.

Тем временем Великобритания просит США согласовать отправку Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS. США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил по итогам "Рамштайн-3", что Украине будет поставлено больше вооружения. В частности, это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons, вертолеты из Словакии; артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО из Германии.

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