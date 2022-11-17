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Война в Украине закончится за столом переговоров, однако все решится на поле боя – Столтенберг

17 ноября 2022, 09:07

Если страна-агрессор Россия и ее лидер Владимир Путин прекратят воевать, наступит мир – Украине больше не нужно будет сражаться, считает Йенс Столтенберг.

Столтенберг, Путин
Если Украина перестанет воевать с РФ и Путиным, она потеряет независимость и суверенитет - Столтенберг / Коллаж фото Reuters, УНИАН

Война России против Украины, вероятно, завершится за столом переговоров. Однако все решится на поле боя. Боевые действия прекратятся, если Москва и Путин остановят свою агрессивную войну. Если украинский народ прекратит борьбу, его государство потеряет свой суверенитет и независимость. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщает Sky News, он сказал о том, что все хотят мира, однако результат будет зависеть от ситуации на поле боя. И только после этого начнутся переговоры.

"Мы должны помнить, что это агрессивная война, когда Россия вторглась в другую страну. Мы все хотим мира и решения путем переговоров", - отметил Столтенберг.

По его мнению, если РФ и Путин прекратят воевать, Украине больше не нужно будет сражаться, и воцарится мир. Однако если украинский народ не будет бороться с агрессией, "Украина перестанет существовать как независимое суверенное государство".

Также генеральный секретарь Альянса добавил, что, война, вероятно, на одном из ее этапов завершится переговорами. Когда стартует переговорный процесс, будет решать Киев.

"На каком-то этапе эта война, скорее всего, закончится за столом переговоров, но мы знаем, что исход этих переговоров тесно связан с силой на поле боя. И Украина сама решает, когда это начнется", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский в освобожденном Херсоне заявил, что Украина не верит заявлениям России о, дескать, "переговорах". Киев продолжит военную операцию, направленную на освобождение своих территорий.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться и зимой. По его словам, если наступление замедлится, Запад может устать от войны. Ситуацией воспользуется оккупант Россия и будет продвигать диалог на своих условиях.

В Пентагоне считают освобождение Херсона большим достижением Украины. Однако оккупанты РФ не собираются так же уйти и с других украинских территорий. Ожидаются тяжелые боевые действия.

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