Деоккупация продолжается: ВСУ продолжат контрнаступление даже зимой - Подоляк

ВСУ не прекратят свое контрнаступление даже зимой / Коллаж фото ua.depositphotos.com, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские военные не будут останавливаться и продолжат мощное контрнаступление даже зимой. Украина не планирует "замораживать" войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Der Standard.

Он назвал освобождение Херсона одной из побед ВСУ, но не стоит верить слухам о том, что Украина якобы договорилась с РФ.

"У Украины нет абсолютно никаких причин и нет возможности прекратить это наступление. Если Украина прекратит это делать, Россия использует время для подготовки войск, введет их в Украину и укрепит свои позиции", – сказал Подоляк.

Украина должна давить по всем фронтам, чтобы освободить все территории, которые захватили российские оккупанты. Тем более армия РФ находится в депрессии после освобождения Херсона, чем могут воспользоваться наши защитники.

"В Запорожской и Луганской областях тоже идет война. Россия находится в очень деморализованном состоянии. После деоккупации Херсона россияне в депрессии. И четвертый момент: если украинское наступление затормозится или замедлится, западные партнеры могут устать от войны и подтолкнуть к переговорам. Россия не хочет переговоров, пока не будет полностью преобладать в военном плане. Поэтому деоккупация продолжается", – добавил Подоляк.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинских властей и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Также Зеленский подчеркнул, что заявления руководства России о готовности к переговорам являются ложью и это очень хорошо понимают в мире.

"Абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде каких-то наемников", - сказал президент.

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