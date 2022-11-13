Контрнаступление ВСУ: украинские военные за неделю освободили 179 населенных пунктов - ОК "Юг"

ВСУ освободили 179 населенных пунктов / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные продолжают мощно контрнаступать и освобождать захваченные оккупантами украинские территории. Лишь за последнюю неделю ВСУ освободили 179 населенных пунктов на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Речь идет о деоккупации в Херсонской и Николаевской областях. Там освободили более 4,5 тыс. квадратных метров. Теперь все эти земли нужно сделать пригодными к нормальной жизни мирных жителей.

"В освобожденных населенных пунктах и на территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование", – сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев и обстреливают населенные пункты вблизи линии соприкосновения, также они ведут воздушную разведку. Армия РФ наносит удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам.

Они пытаются усилить свою линию обороны и сооружают фортификации на левом берегу Днепра.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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